Quang Ninh : une destination sûre, conviviale et hospitalière

La semaine dernière, la Une du numéro 33 était magnifique et sera sans doute l’une des plus belles du Courrier du Vietnam pour l’année 2024.

Tout dans cette image nous invitait au voyage et à un moment d’évasion hors du temps. On nous présentait la célébrissime province septentrionale de Quang Ninh et on n’avait plus qu’à mémoriser certaines infos, réserver un billet d’avion pour s’y rendre et tout oublier.

1. La province de Quang Ninh est “surnommée +le Vietnam miniature+”.

2. Elle accueille “en moyenne chaque année plus de 10 millions de touristes”.

3. Au cours de six premiers mois de 2024, elle en a déjà accueilli “10,4 millions, dont plus de 2 millions de visiteurs internationaux”, mais elle table sur “au moins 17 millions de touristes” sur l’ensemble de l’année.

4. Cette province est au top grâce à “l’originalité de ses paysages, aux services proposés, mais aussi à ses infrastructures socio-économiques” de qualité.

5. Elle vise toujours à développer le domaine touristique de manière durable et à devenir “une destination attractive en toute saison, en se concentrant sur l’expansion de l’espace touristique et la connectivité”.

6. Elle mise sur la “préservation et l’exploitation efficace des valeurs patrimoniales de ses baies de Ha Long et de Bái Tu Long (district insulaire de Vân Dôn), ainsi que du site pittoresque de reliques de Yên Tu”.

7. Un effort considérable est consenti pour investir dans ses infrastructures touristiques, surtout dans les zones économiques de Vân Dôn, du poste-frontière de Móng Cái et des zones côtières de Tiên Yên et Dâm Hà.

8. La baie de Ha Long confirme son statut de patrimoine mondial et de Merveille de la nature du monde.

9. En week-end, comme en semaine, plus de “20.000 personnes/jour” visitent ce lieu béni des dieux.

10. L’afflux de touristes stimule le lancement de nouveaux services de croisière de luxe tels que “la flotte de super yachts de la marque Grand Pioneers”.

11. À Vân Dôn, de nouveaux sites de villégiature insulaires haut de gamme font de ce district “une destination attrayante”, comme le complexe 5 étoiles Wyndham Garden Sonasea Vân Dôn.

12. Dans la province, des expériences variées continuent d’être étudiées et seront lancées à l’avenir, telles que “tourisme communautaire dans les zones montagneuses, tourisme golfique à Dông Triêu ou encore tourisme sportif (football féminin) dans le district de Binh Liêu”.

13. La province organisera “186 événements culturels et sportifs” tout au long de l’année.

14. La baie de Ha Long est une destination de rêve pour admirer “les lever et coucher du soleil”.

15. Je vous écris de mon super yacht, en plein milieu de la baie !

Hervé Fayet/CVN