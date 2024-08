Le "made in Vietnam" apprécié dans le monde entier

>> Le Vietnam profite des opportunités du CPTPP

>> Le Vietnam promeut sa diplomatie commerciale

Ma petite sœur vit en France mais a évidemment un certain attachement avec le Vietnam. Vivant à la campagne, elle a récemment changé son salon de jardin qui avait vu défiler de nombreuses soirées barbecue et autres anniversaires. Un week-end, elle se laissa tenter par un joli petit ensemble composé d’une table, de deux fauteuils et d’un banc.

Si heureuse d’avoir trouvé ce qu’elle cherchait, elle ne pensa aucunement à regarder où avaient été fabriqués ces produits. C’est au moment de déballer le tout que son regard se posa sur une étiquette. En dessous du code-barres, il était écrit en belles majuscules : Fabriqué au Vietnam ! “Mon salon de jardin aura bien voyagé”, me dit-elle avec beaucoup d’émotion.

Aujourd’hui, il en va de même pour des millions de consommateurs à travers le monde qui optent pour les produits “made in Vietnam”. C’est le cas en Inde, à New Delhi, pour les chaussures vietnamiennes, en Allemagne pour toute une gamme de fruits ou un peu partout sur la planète pour le café.

À la Une de ce numéro, on découvrait ainsi de nombreux symboles économiques positifs comme cette franche poignée de main indiquant la signature d’un contrat prometteur. On apercevait aussi des symboles boursiers comme les fameuses bougies ou mèches indiquant qu’il est temps de vendre ou d’acheter. Il y avait enfin différents moyens de transport indispensables aux mouvements des marchandises à l’import comme à l’export que ce soit par voie fluviale, aérienne, routière ou ferroviaire.

Grâce à tous ces outils, le Vietnam “a obtenu des résultats socio-économiques positifs. La macroéconomie continue d’être stable, et l’inflation est contrôlée. La croissance du PIB au deuxième trimestre s’est fortement redressée, atteignant 6,93%”. Le gouvernement veut donc encore plus promouvoir la diplomatie commerciale pour renforcer “la participation du Vietnam à la chaîne d’approvisionnement mondiale”. Comme l’a dit le 18 juillet dernier le Premier ministre Pham Minh Chinh, “la diplomatie commerciale du Vietnam est de plus en plus professionnelle et méthodique”.

Le chef du gouvernement a salué les contributions positives des agences de représentation vietnamiennes à l’étranger, dont la principale mission est la présentation et la valorisation du climat des affaires et d’investissement du Vietnam. Elles doivent enfin promouvoir la signature de nouveaux accords de libre-échange qui s’ajouteront aux 16 déjà conclus.

Récemment en vacances au Laos, j’ai pu retirer de l’argent à la Vietcombank, boire un café Trung Nguyên et manger un pho (soupe vietnamienne) ainsi que me déplacer en taxi électrique Xanh SM de Vingroup. Pas de doute, l’agence de représentation vietnamienne au Laos fait un boulot remarquable !

Hervé Fayet/CVN