Vietnam : le Parti promeut l’héritage des générations de dirigeants prédécesseurs

L’héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong deviendra une partie indispensable de l’œuvre d’édification du Parti et du Vietnam sous la direction du nouveau secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, a estimé un savant britannique dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Les engagements faits par le secrétaire général et président Tô Lâm dans ses discours d’investiture montrent que le Parti communiste du Vietnam a pris en possession l’héritage des générations précédentes de dirigeants et de leurs théories, notamment le Président Hô Chi Minh, les secrétaires généraux Lê Duân et Truong Chinh, dans l’œuvre d’édification et développement nationaux suivant la tradition révolutionnaire du Vietnam, a déclaré le chercheur en politique et en histoire du Vietnam et membre du Parti communiste britannique, Kyril Whittaker.

Étant à la tête du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, il continuera à s’attaquer efficacement et activement au fléau de corruption à tous les échelons, assurant la détermination du Parti à observer la moralité révolutionnaire, a-t-il indiqué, ajoutant que la campagne anti-corruption et son impact impressionnent de nombreux amis internationaux.

Kyril Whittaker a rappelé les cinq priorités de la politique étrangère du Vietnam, soulignées par le secrétaire général et président Tô Lâm, qui reflètent les caractères de la diplomatie du bambou du secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui possède de “racines solides, de troncs robustes et de tiges souples”, permettant de créer de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques, basés sur la confiance et la coopération pacifique, tout en préservant l’indépendance, la souveraineté nationale, la défense et l’idéologie politique du Vietnam.

Le Vietnam est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti qui consistent à faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030, a-t-il estimé, notant que l’économie du pays et la vie de la population continuent de s’améliorer d’année en année.

Le savant britannique a fait remarquer que le récent article du secrétaire général et président Tô Lâm, intitulé Détermination à construire un Parti fort, un Vietnam prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé, montre la résolution du nouveau secrétaire général de promouvoir les traditions du Parti, de maintenir la moralité révolutionnaire et de prendre le peuple pour racine.

Il a rappelé que le dirigeant vietnamien a souligné dans son article l’importance vitale de la moralité révolutionnaire : “Continuer à promouvoir l’édification et le remodelage du Parti ; à lutter résolument et persévéramment contre l’individualisme, contre la détérioration de l’idéologie politique, de la moralité et du mode de vie, lutter contre la corruption et la négativité au sein du Parti... ” ; et “Combiner étroitement le contrôle du pouvoir avec un bon travail d’éducation politique et idéologique, d’éducation des traditions révolutionnaires, l’édification d’un Parti vraiment sain et fort”.

