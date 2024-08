Renforcer le patriotisme au sein de la diaspora

Lê Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d’État chargé des affaires des Vietnamiens d’outre-mer, a accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information une interview sur le rôle et les attentes du Camp d’été du Vietnam 2024.

Quels sont les objectifs et l’importance du Camp d’été du Vietnam 2024 ?

Le Camp d’été du Vietnam est un programme annuel organisé par le Comité d’État chargé des affaires des Vietnamiens d’outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), en coordination avec d’autres ministères et organes. Il vise à offrir aux jeunes Vietnamiens d’outre-mer l’opportunité de découvrir leurs racines et de se reconnecter avec leur Patrie.

De plus, à travers ce programme, les participants ont l’occasion de rencontrer des compatriotes de leur âge vivant dans différentes régions du monde, contribuant ainsi à resserrer les liens au sein de la communauté.

Ayant pour thème “Le pays est plein de joie”, le Camp d’été du Vietnam 2024 a l’ambition d’offrir aux participants des expériences riches et significatives. Un objectif important du programme est de leur transmettre l’amour pour leur pays d’origine et les traditions nationales. Les jeunes Viêt kiêu participent à des activités pour rendre hommage à leurs ancêtres et aux héros morts pour la Patrie, et rendent visite à des Mères Héroïnes du Vietnam. Cela leur permet non seulement de s’imprégner de l’esprit patriotique et de reconnaissance envers les générations précédentes, qui ont contribué à construire et défendre le pays, mais aussi de mieux comprendre leurs responsabilités envers leur Patrie.

Grâce aux visites de sites touristiques célèbres et de monuments historiques et culturels uniques dans les trois régions (Nord, Centre et Sud), les participants vivent une expérience culturelle et historique riche en couleurs, les aidant à découvrir et à mieux comprendre le Vietnam, sa terre, et son peuple.

En outre, le programme est également un espace d’échanges enrichissants qui renforcent la solidarité entre les jeunes d’outre-mer et ceux du pays. Les activités d’échanges et les manifestations culturelles et artistiques permettent aux participants de tisser des liens d’amitié solides et durables, créant ainsi une communauté vietnamienne forte, unie et solidaire à travers le monde.

Le programme contribue également à faire connaître et à promouvoir les réalisations économiques et sociales ainsi que les valeurs culturelles uniques du Vietnam dans le monde. Les jeunes expatriés, forts de leurs connaissances et de leurs expériences vécues dans leur pays d’origine, deviennent des ambassadeurs culturels, portant l’image d’un Vietnam riche en traditions, dynamique et en développement, auprès de la communauté internationale.

De plus, en participant au Camp d’été du Vietnam 2024, les jeunes peuvent constater le développement moderne et dynamique du pays, des constructions architecturales modernes aux progrès scientifiques et techniques de pointe. Ces expériences concrètes les aident non seulement à mieux comprendre leur pays, mais aussi à se motiver et à contribuer au développement futur du Vietnam.

Quelles sont les nouveautés et les activités significatives de l’édition 2024 ?

Le thème de cette année, “Le pays est plein de joie”, commémore le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, le 70e anniversaire de la libération de la capitale Hanoï (1954-2024), et se prépare à célébrer le 50e anniversaire de la réunification du pays (1974-2024). Le parcours de cette année commence à Hanoï et se termine à Hô Chi Minh-Ville.

Pour la première fois, la cérémonie d’ouverture du programme a lieu au pied du Mât du drapeau de Hanoï, dans l’enceinte du Musée d’histoire militaire. Ce lieu, chargé d’une immense valeur historique, est un symbole sacré représentant la volonté d’indépendance et d’autonomie inébranlable de la nation vietnamienne. Le choix de cet emplacement témoigne du respect et de la reconnaissance des pages glorieuses de l’histoire du pays.

Au cours du parcours, les participants ont l’opportunité d’en apprendre davantage sur les îles et archipels vietnamiens, de traverser les régions côtières, et d’échanger avec les élèves de l’Académie navale de Khanh Hoà, au Centre. Ces activités visent à renforcer l’amour des jeunes pour la mer et les îles de leur Patrie, tout en leur permettant d’apprécier les réalisations en matière de défense et de développement de ces régions.

Les participants visiteront également quelques établissements culturels et scientifiques fondés par des Vietnamiens de l’étranger à leur retour. Nous espérons qu’à travers ces activités, les jeunes seront inspirés par la passion de la recherche scientifique et découvriront la diversité et la richesse de la culture vietnamienne à travers le prisme de l’art.

Avec une série d’activités significatives s’étendant sur les trois régions, pourriez-vous nous exprimer vos souhaits et attentes concernant les émotions et les expériences des jeunes Vietnamiens d’outre-mer qui prennent part au Camp d’été Vietnam 2024 ?

Tout d’abord, j’espère que les participants vivront des expériences profondes et significatives dans leur pays d’origine. À travers les activités de visite, d’échanges et de reconnaissance, ils comprendront mieux l’histoire, la culture nationale et la tradition de lutte de leurs ancêtres pour construire et défendre le pays, renforçant ainsi leur fierté nationale.

Une autre attente importante est que les participants puissent tisser des liens étroits entre eux et avec les jeunes du pays. J’espère qu’à travers les activités d’échanges, ils se feront de beaux souvenirs, noueront de nouvelles amitiés et auront des expériences mémorables. Cette cohésion ne créera pas seulement un réseau solide de jeunes Vietnamiens d’outre-mer, mais les aidera aussi à mieux ressentir l’esprit de solidarité et de soutien mutuel au sein de la communauté vietnamienne à travers le monde.

Nous espérons que les participants ramèneront ces émotions et souvenirs dans leurs pays de résidence, les diffuseront et les partageront avec leurs amis et leurs proches, contribuant ainsi à construire l’image d’un Vietnam beau, riche en traditions et plein de potentiel.

Enfin, j’espère que le Camp d’été du Vietnam 2024 sera une étape importante dans le cheminement des participants vers leur vie d’aldulte, leur laissant des souvenirs inoubliables.

