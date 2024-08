Les liens Vietnam - Chine sont à leur plus haut niveau, plus complet et plus substantiel

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, a accordé une interview à la presse avant la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

Quelles sont les attentes de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse ?

La visite d'État en Chine est le premier voyage à l'étranger du secrétaire général du PCV et président de la République du Vietnam Tô Lâm dans son nouveau poste et une activité diplomatique particulièrement importante entre le Vietnam et la Chine cette année, qui aura un impact majeur sur la tendance de développement des relations entre les deux Partis et les deux pays à long terme.

Le fait que le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm ait accepté l'invitation du secrétaire général du PCC et président de la République populaire de Chine Xi Jinping d'effectuer sa première visite d'État en Chine après avoir assumé son nouveau poste démontre l'importance et la priorité des plus hauts niveaux des deux parties dans la consolidation et le développement de leur partenariat de coopération stratégique intégral, en construisant une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

Les deux parties attendent avec impatience cette visite et espèrent obtenir des résultats dans plusieurs domaines, comme suit :

Premièrement, sur la base des relations cultivées par les dirigeants des deux pays, notamment feu le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et d'autres dirigeants vietnamiens, poursuivre et renforcer davantage la tendance de développement favorable des relations Vietnam - Chine obtenue grâce aux visites mutuelles historiques des hauts dirigeants des deux partis et pays dans un passé récent ; maintenir les échanges stratégiques de haut niveau, consolider les fondements de la confiance politique et promouvoir l'orientation du développement des relations bilatérales dans la nouvelle période.

Deuxièmement, parvenir à un consensus sur les orientations et mesures majeures pour construire efficacement la communauté de destin Vietnam-Chine ayant une importance stratégique dans le sens des "six objectifs majeurs" convenus par les deux parties, en mettant l'accent sur la réalisation des perceptions communes de haut niveau et des accords signés, faire en sorte que la coopération substantielle réalise de nouveaux progrès, en particulier dans les domaines d'intérêt mutuel tels que la connexion ferroviaire, le commerce agricole, les investissements de haute qualité, les affaires financières et monétaires, la culture et le tourisme et les échanges interpersonnels.

Troisièmement, il faut aborder ensemble de manière appropriée les problèmes existants, mieux gérer et résoudre les différends sur la mer, et éviter que les problèmes maritimes n'affectent la dynamique de développement sain des relations entre les deux Partis et les deux pays, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Je suis convaincu que, grâce à l'attention particulière et à la coordination étroite des deux parties, la visite d'État du secrétaire général du PCVs et président Tô Lâm et de son épouse en Chine sera un grand succès, devenant une nouvelle étape et ouvrant une nouvelle période dans le développement du voisinage amical, du partenariat de coopération stratégique intégral et de la communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

Comment évaluez-vous les résultats de la coopération Vietnam - Chine au cours du passé ?

Les relations Vietnam - Chine ont connu des progrès rapides et sont devenues de plus en plus profondes et complètes dans tous les domaines depuis leur normalisation il y a plus de 30 ans, en particulier plus de 15 ans après l'établissement du cadre du partenariat de coopération stratégique intégral en 2008.

En particulier, après la visite officielle historique en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong en octobre 2022 et la troisième visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président de la République populaire de Chine Xi Jinping en décembre 2023, les deux pays ont convenu de continuer à approfondir et à élever leur partenariat de coopération stratégique intégral, ainsi qu'à construire une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique conformément aux "six objectifs majeurs", ouvrant un nouveau chapitre pour les relations bilatérales.

Depuis le début de l’année, les relations bilatérales ont maintenu une dynamique de croissance vigoureuse, l’esprit de coopération s’étant fortement répandu à tous les niveaux, secteurs et personnes de tous les horizons. Les deux parties estiment que les relations bilatérales ont atteint le niveau le plus profond, le plus complet et le plus substantiel jamais atteint. Les résultats de leur coopération peuvent être vus sous trois angles comme suit :

Premièrement, les échanges et les contacts à haut niveau, du niveau central au niveau local, ont été régulièrement maintenus sous diverses formes flexibles, contribuant à renforcer la confiance politique et à créer un nouvel élan à tous les niveaux et secteurs des deux parties. Depuis le début de l'année, le Vietnam a envoyé deux délégations de dirigeants clés, dont le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, pour visiter la Chine et y tenir des séances de travail. En outre, plusieurs membres du Bureau politique, secrétaires du Comité central du Parti et responsables de ministères, secteurs et localités du Vietnam ont visité la Chine.

Les deux parties ont également ouvert de nouveaux domaines de coopération et établi davantage de mécanismes d’échange annuel de haut niveau entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Récemment, le Parti et l'État chinois ont manifesté leurs sentiments et leur respect particuliers à l'occasion du décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Le Comité central du Parti communiste chinois a envoyé son message de condoléances plus tôt que prévu, le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping s'est rendu à l'ambassade du Vietnam à Pékin pour lui rendre hommage et Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a été envoyé aux funérailles en tant que représentant spécial.

Deuxièmement, la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement continue de se développer. Nous avons été impressionnés par les chiffres tels que la hausse de 24,1% des échanges commerciaux bilatéraux au premier semestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 94,5 milliards de dollars ; le nombre de projets d'IDE au cours des six mois restant au plus haut avec 447 nouveaux projets d'une valeur de près de 1,3 milliard de dollars ; et la reprise positive du tourisme (le Vietnam a accueilli 2,1 millions d'arrivées de touristes chinois entre janvier et juillet, soit plus que sur l'ensemble de l'année 2023).

Des progrès ont été réalisés dans la coopération agricole bilatérale, avec l'achèvement des procédures d'exportation par voie officielle de plusieurs produits agricoles vietnamiens vers la Chine, tels que le durian congelé, la noix de coco fraîche, le piment et le fruit de la passion. Les échanges interpersonnels ont été renforcés, le nombre d'étudiants vietnamiens en Chine s'élevant à plus de 23.000, soit le double du chiffre enregistré avant l'apparition du COVID-19.

Troisièmement, la situation à la frontière terrestre est généralement stable ; la situation en Mer Orientale est globalement bien contrôlée et les mécanismes d'échange et de négociation entre les deux parties sur les questions maritimes sont régulièrement maintenus. Les deux parties se dirigent vers la tenue des activités pour marquer le 25e anniversaire de la signature du traité sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et le 15e anniversaire de la signature des trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine.

