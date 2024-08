Approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en Chine du 18 au 20 août, à l’invitation du secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président de Chine, Xi Jinping, et son épouse. À cette occasion, Lê Hoài Trung, secrétaire du CC du PCV, président de la Commission des relations extérieures du CC du PCV, a accordé une interview à la presse.

Veuillez nous parler du but et des significations de la visite d'État en Chine du 18 au 20 août du dirigeant Tô Lâm, sa première visite en tant que secrétaire général du CC du PCV et président du Vietnam ?

Il s'agira de la première visite de Tô Lâm en Chine en tant que secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, à l'invitation du secrétaire général du CC du PCC et président chinois, Xi Jinping.

Grâce à cette visite, nous affirmons l'importance et la priorité de premier rang des relations Vietnam - Chine dans notre politique étrangère, pour poursuivre le dialogue stratégique au plus haut niveau, renforcer les bonnes relations entre les deux leaders des deux Partis et des deux pays.

Avec cette visite, nous espérons travailler ensemble avec la Chine pour promouvoir la mise en œuvre des accords communs de haut niveau, en particulier ceux conclus lors de la visite historique du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine en 2022 et de la visite du secrétaire général du CC du PCC et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2023, dans l’esprit de renforcer et d’approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral, d’édifier une communauté de destin de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine.

La Déclaration commune de la visite définit six orientations : une confiance politique plus élevée ; une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité ; une coopération substantielle plus approfondie ; une base sociale plus solide ; une coordination multilatérale plus étroite ; un meilleur contrôle et une meilleure résolution des désaccords.

Au cours de la visite, nous discuterons des questions d’intérêt pour le Vietnam et promouvrons la coopération avec un partenaire qui est à la fois un voisin, un pays socialiste et un grand pays, renforçant ainsi l'environnement extérieur et favorisant la position diplomatique, tirant parti des ressources extérieures pour la mise en œuvre réussie des objectifs de développement socio-économique, poursuivant le travail en matière des relations extérieures et d'intégration internationale définit par la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV.

Au cours de cette visite d'État, sur quels principaux sujets les dirigeants des deux Partis et des deux pays vont-ils se concentrer ?

Il est prévu que le secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, et le secrétaire général du CC du PCC et président chinois, Xi Jinping, auront un échange au plus haut niveau stratégique des deux Partis et des deux pays, pour évaluer les relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les résultats obtenus dans la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les dirigeants des deux pays. Il s'agira notamment des accords conclus lors de la visite du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine en 2022 et de la visite du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam en 2023.

Les dirigeants de ministères, organes et localités participant à la délégation discuteront des nouveaux contenus et mécanismes de coopération futurs. Parallèlement, il y aura des discussions sur les mesures et les contenus pour mettre en œuvre la déclaration commune de 2023 sur les orientations de coopération. Les deux parties évalueront la mise en œuvre des accords de haut niveau, discuteront des orientations proposées, ajouteront des contenus supplémentaires, des connotations et des mesures pour rendre les relations entre les deux pays de plus en plus solides, intégrales et substantielles.

Au cours de cette visite d'État, outre les rencontres avec les dirigeants chinois, des activités très importantes seront organisées pour le peuple et les représentants du peuple chinois.

Pourriez-vous s'il vous plaît partager vos attentes concernant les résultats obtenus après la visite ?

À travers cette visite, les deux parties affirment le respect et l'importance des relations entre les deux Partis et les deux pays. Les deux parties confirment les orientations proposées et sont parvenues à des accords de coopération de haut niveau, créant en particulier des conditions, des mécanismes et convenant de mesures pour mettre en œuvre efficacement les accords communs déjà conclus.

Les deux pays continueront de renforcer la confiance politique, la compréhension mutuelle et d'affirmer leur appréciation des perceptions communes, passeront en revue les résultats obtenus, proposeront des mesures pour mettre en œuvre les orientations et les accords et il sera possible de suggérer de nouvelles orientations et de nouveaux mécanismes.

Nous construirons ainsi des relations exactement comme le souhaitent les deux parties, selon les devises définies dans le partenariat de coopération stratégique intégral. Nous aurons plus de conditions pour consolider l'environnement international et la position internationale favorable, le développement socio-économique et mettre en œuvre la ligne diplomatique ainsi que les objectifs de développement du XIIIe Congrès national du Parti.

