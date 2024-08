La visite du SG et président vietnamien en Chine devrait renforcer les liens avec la Chine

Photo : VNA/CVN

La visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm permettra aux deux pays de travailler plus étroitement dans un nouveau voyage pour construire une communauté d'avenir partagé de portée stratégique et de porter activement les relations entre les deux Partis et les deux pays à une nouvelle hauteur, a déclaré Ling Dequan, chercheur au Centre d'études des affaires mondiales de Chine.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d'Information à Pékin à la veille de la visite, Ling Dequan, expert des questions vietnamiennes et ancien directeur du bureau de l'Agence de presse Xinhua à Hanoï, a noté que la Chine est la première destination étrangère que Tô Lâm visitera depuis son élection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV). Cela démontre pleinement que le dirigeant et le Comité central du PCV hériteront de l'héritage politique laissé par le feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, attachent une grande importance à la poursuite de l'amitié révolutionnaire entre les deux pays et au renforcement de la solidarité traditionnelle et de la coopération d'amitié entre les deux Partis et les deux pays, a-t-il déclaré.

Selon le chercheur, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants du Parti et de l'État chinois accueilleront le dirigeant vietnamien pour discuter du plan visant à renforcer la confiance politique mutuelle et à approfondir davantage la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle situation.

Photo : VNA/CVN

La coopération intégrale, complémentaire et gagnant-gagnant entre la Chine et le Vietnam, deux voisins reliés par des montagnes et des rivières avec un potentiel de coopération élevé dans tous les domaines, contribuera à promouvoir efficacement la cause de la construction socialisme et de la modernisation dans chaque pays. Cela correspond non seulement aux aspirations profondes des peuples des deux pays, mais leur apporte également des avantages pratiques, a souligné Ling Dequan.

Le chercheur chinois a déclaré qu'actuellement, les deux pays s'efforcent de concrétiser les résultats de la visite historique du secrétaire général et président Xi Jinping au Vietnam l'année dernière. La construction de la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam qui revêt une importance stratégique, a connu un bon début. La visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président Tô Lâm, a suscité une grande attention et a reçu une évaluation positive de la part des peuples des deux pays, ainsi que de l'opinion publique de la communauté régionale et internationale, a-t-il déclaré.

Ling Dequan s'est déclaré convaincu que les rencontres entre les deux dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam et de la Chine produiraient de nouveaux résultats importants. Les deux pays marchent ensemble sur la voie de la modernisation socialiste avec leurs caractéristiques exclusives et contribueront activement à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région et du monde, a-t-il souligné.

