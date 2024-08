L'ambassadeur vietnamien souligne l'importance de la visite du SG Tô Lâm en Chine

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en Chine du 18 au 20 août en Chine, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à cette occasion, l'ambassadeur vietnamien en Chine, Pham Sao Mai, a affirmé les significations particulièrement importantes de cette visite.

Il s'agira de la première visite à l'étranger du secrétaire général et président Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions, démontrant la grande importance accordée par le Parti et l'État du Vietnam au développement des relations de voisinage amical et de coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine.

Ce sera l'occasion pour les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays de continuer à approfondir les échanges stratégiques et de définir des orientations et mesures majeures pour promouvoir un développement plus stable, plus substantiel et plus efficace des relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir, a souligné l'ambassadeur.

Selon le diplomate, durant sa visite, Tô Lâm aura des entretiens et des entrevues avec le dirigeant chinois Xi Jinping et d'autres hauts dirigeants chinois. Les deux parties s'informeront mutuellement de la situation de chaque Parti et de chaque pays, discuteront du renforcement et de l'approfondissement des relations bilatérales, de l'approfondissement de la coopération substantielle pour des résultats pratiques, dans l’intérêt des deux peuples.

Cette visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine se déroulera dans le contexte de célébration du 100e anniversaire de l’arrivée du jeune Nguyên Ai Quôc (alias Hô Chi Minh) à Guangzhou depuis Moscou en tant que représentant de l'Internationale communiste pour mener des activités révolutionnaires. Via la visite, les deux parties passeront en revue l'histoire du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, continuant de poursuivre et de promouvoir l’amitié traditionnelle de longue date entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples. De plus, cela montrera l’appréciation continue du Vietnam pour le soutien et l'assistance précieux de la Chine en faveur de sa lutte d’hier pour la libération nationale et du processus d’édification et de développement national d’aujourd’hui.

Sur le plan économique, le Vietnam continue d'être le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et son cinquième partenaire commercial dans le monde, a indiqué Pham Sao Mai.

Photo : VNA/CVN

De même, la Chine est le plus grand partenaire commercial, le plus grand marché d'import et le deuxième marché d'export du Vietnam. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 171,9 milliards d'USD et les investissements directs chinois au Vietnam se sont chiffrés à 4,47 milliards d'USD, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a estimé qu’il était nécessaire aux deux pays de poursuivre les efforts pour maintenir la tendance au développement stable, équilibré et durable du commerce bilatéral, d’accélérer et d’achever bientôt les procédures nécessaires pour faire exporter davantage de produits d’excellence du Vietnam vers la Chine, notamment les produits agricoles et aquatiques. Il est également important de bien profiter des accords de coopération pour renforcer la promotion et les liens entre les entreprises des deux parties. En outre, il est nécessaire que les deux parties continuent à faciliter davantage les échanges commerciaux en augmentant les liaisons routières et ferroviaires, en les combinant efficacement avec le transport maritime..., a souligné l’ambassadeur.

En matière d'investissement, les deux parties doivent exploiter davantage le potentiel de coopération dans des domaines tels que l'agriculture de haute qualité, l'innovation, les infrastructures, l'économie numérique et l'énergie verte, a-t-il estimé.

Les deux pays disposent également de potentiels et d'avantages complémentaires dans de nombreux domaines, notamment en termes de connectivité d’infrastructures frontalières, routières et ferroviaires et de projets de haute technologie, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, pour l’heure, plus de 23.000 étudiants vietnamiens font des études en Chine et le nombre de visiteurs chinois au Vietnam est en constante augmentation.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur s’est dit convaincu que sur la base des avantages, des potentiels, des besoins et des fondements des relations bilatérales actuelles, avec la détermination et les efforts communs des deux Partis, des deux pays et des deux peuples, la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement entre les deux pays, continuerait à s’épanouir.

Le Parti et l'État du Vietnam créent toujours des conditions permettant aux localités et au peuple vietnamiens de renforcer les échanges et la coopération avec les localités et le peuple chinois, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre des accords et des perceptions communes de haut niveau, à la consolidation des relations bilatérales, conformément aux aspirations et aux intérêts des deux peuples, a-t-il déclaré.

Il s’est enfin déclaré convaincu que dans les temps à venir, grâce au développement stable et dynamique des relations entre les deux Partis et les deux pays, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples continueraient d'être un point positif dans les relations bilatérales, devenant l'une des forces motrices du développement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

VNA/CVN