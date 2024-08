Un politicien indien salue la politique étrangère proactive du Vietnam

Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, l'accent mis par le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm sur cinq priorités de la politique étrangère du Vietnam, notamment l'accru dans la diplomatie multilatérale et la promotion du rôle du Vietnam en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, montre l'engagement important du pays à renforcer sa participation sur la scène mondiale.