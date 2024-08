Quang Ninh et ses célèbres villages d'artisanat

Région touristique clé du Nord, Quang Ninh abrite également de nombreux villages d'artisanat traditionnel, tels que ceux spécialisés dans la céramique, la construction et la réparation navale, la perliculture, et l'artisanat du charbon, entre autres.

Céramique

Créer au milieu du XIXe siècle, la céramique Van Ninh - Móng Cái possède des caractéristiques uniques, notamment dans ses motifs inspirés du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme.

Cette céramique se distingue par son émail bleu clair unique. Aujourd'hui, le village de potiers se concentre principalement à Mao Khê et Dông Triêu. Ses produits en céramique, avec leurs mélanges de couleurs uniques, sont cuits à des températures supérieures à 1.000 degrés Celsius.

Village perlier

La baie de Bai Tu Long, qui s'étend sur les côtes des villes de Ha Long, Câm Pha et du district insulaire de Vân Dôn, bénéficie de conditions idéales pour la perliculture, grâce à ses vastes zones de marée et de surface d'eau. Ce climat et cet environnement font de la région un véritable royaume des perles, avec des perles de Vân Dôn reconnues mondialement pour leur qualité.

Le district abrite des espèces précieuses de perles et la perliculture y est pratiquée toute l'année. Bien que cette filière ait connu un déclin, il reste actuellement trois entreprises, dont deux avec un capital entièrement japonais. Les perles de Vân Dôn, grâce aux compétences des ouvriers et aux conditions naturelles des eaux, rivalisent avec les produits d'autres régions perlières d'Asie du Sud-Est.

Artisanat du charbon

L'artisanat du charbon fut importé de France au début du XXe siècle. Les artisans et leurs œuvres avec une esthétique et des matériaux uniques, ont contribué à la réputation du village artisanal traditionnel de Quang Ninh.

Les artisans ont créé des milliers de produits de sculpture au fusain, coutant de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines ou centaines de millions de dôngs, en fonction de leur taille et sophistication. Ces produits sont vendus au Vietnam ou exportés à l'étranger.

Outils de la pêche

Dans la commune de Quang Yên se trouve le village artisanal centenaire de Hung Hoc, formé vers le milieu du XVe siècle. Selon les anciens, le fondateur de l'artisanat était Dang Van Tuân, originaire du district de Chi Linh, province de Hai Duong (Nord). En observant les nombreuses crevettes, crabes et poissons dans la zone de marée côtière, il a créé divers types de filets de pêche et d'enclos pour attraper des fruits de mer et a transmis son savoir-faire à d'autres.

Aujourd'hui, le village de Hung Hoc ressemble à une grande usine. Les visiteurs peuvent explorer la vie des villageois, découvrir le processus de fabrication des produits artisanaux, et observer la pêche respectueuse de l'environnement. Les produits du village sont devenus des souvenirs prisés des touristes.

Fabrication de bateaux

Avec plusieurs siècles d'histoire, la profession de constructeur naval à Hà An, dans la ville de Quang Yên, est principalement axée sur la construction de petits bateaux de pêche en bois. Ce lieu est célèbre pour ses bateaux à trois biseaux et ses voiles de chauve-souris, qui étaient courants dans la mer du Nord-Est autrefois. Malgré l'usage croissant des bateaux motorisés et des canoës, ce village artisanal maintient ses activités pour la population locale et contribuer au développement du tourisme.

La beauté paisible de ce petit village de pêcheurs fait de Hà An une destination touristique de Quang Ninh.

