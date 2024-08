Mesures pour le développement de la mariculture

Le projet de développement de l'aquaculture marine, approuvé par le gouvernement en 2021, vise à combiner le développement économique des régions maritimes et la réduction de la pression sur l'exploitation naturelle. Il contribue à la préservation de l'écosystème et à la régénération des ressources, permettant à l'espace marin de se rétablir après une longue période d'exploitation.

Photo : VNA/CVN

Les pêcheurs des provinces côtières du Sud ont fait bon usage de la surface de la mer pour le développement économique. Développer l’agriculture marine pour devenir une industrie de production de matières premières à grande échelle, industrielle, synchrone, sûre, efficace, durable et respectueuse de l’environnement.

La mariculture crée également des produits de marque, répondant aux besoins des marchés nationaux et d'exportation, et des emplois, contribuant ainsi à améliorer les conditions socio-économiques et augmenter les revenus des communautés côtières.

Kiên Giang et Bà Ria - Vung Tàu sont deux localités possédant la plus grande surface d'eau et le plus grand nombre de cages d'élevage marin dans la région Sud. Selon Nguyên Thanh Nhân, vice-président du Comité populaire de Kiên Giang, cette province considère l'économie maritime comme la principale direction de développement dans les temps à venir, en se concentrant sur le développement efficace et durable de la mariculture.

Depuis 2020, la province a approuvé un projet visant à développer l'aquaculture marine durable jusqu'en 2030, en vue de promouvoir le développement rapide de l'agriculture marine dans une direction industrielle et moderne ; assurer l'environnement écologique associé au développement du tourisme et assurer la défense nationale et la sécurité des mers et des îles, contribuant activement à la restructuration du secteur agricole de la province, à plus de compétitivité, à la promotion de la croissance économique maritime et à l'augmentation des revenus de la population.

Photo : VNA/CVN

Après près de quatre ans de mise en œuvre du projet, certains premiers résultats ont été obtenus. Jusqu'à présent, l'élevage de poissons en cage a atteint 3.870 cages, avec une récolte de 3.910 tonnes, le taux de croissance moyen sur la période 2020-2023 est de 1,65%/an.

De son côté, Bà Ria - Vung Tàu aide activement les pêcheurs dans le développement de l'aquaculture marine. Pham Thi Na, directrice du Service de l'agriculture et du développement rural de Bà Ria - Vung Tàu, a déclaré que la superficie totale de l'aquaculture en cage et des mollusques bivalves dans la province, selon la planification actuelle, est de plus de 163 hectares avec un nombre total de radeaux d'élevage de 412/14.062 cages.

Pour développer la mariculture durable, le Comité populaire provincial a publié un plan d'action pour le développement de la pêche provinciale jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045, s'efforçant d'avoir une production aquacole totale de 23.000 tonnes/an vers 2030. Elle encourage aussi le développement de l'aquaculture de haute technologie vers la production de biens destinés au tourisme et à l’exportation.

La province combine également la mariculture avec d'autres activités économiques pour tirer parti du système d'infrastructures et soutenir les activités de production en mer, afin de réduire l’exploitation et d'équilibrer la demande de produits marins et de préserver les ressources marines durables.

Photo : VNA/CVN

Bien que la mariculture aide à développer une économie stable, les mariculteurs ont besoin, à long terme, d'un grand soutien, de mécanismes politiques et de capitaux pour pouvoir investir, car l'aquaculture marine est un environnement d'eau salée, les équipements utilisés doivent résister à l'impact du changement climatique.

Par conséquent, les experts proposent au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d’investir dans les infrastructures nécessaires dans les localités côtières.

Selon Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'aquaculture est un domaine clé du secteur agricole.

Cependant, ce secteur est confronté au problème de la lutte contre l’exploitation illégale et l’intensité de l’exploitation est trop importante. Par conséquent, le développement de la mariculture dans les localités côtières contribuera à résoudre de nombreux problèmes de régénération écologique du milieu marin et constitue également l'une des solutions permettant aux pêcheurs d'éviter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR), contribuant à aider les gens à développer une économie stable en exerçant une profession traditionnelle depuis de nombreuses générations.

VNA/CVN