Quang Tri empêche les violations dans ses eaux côtières

La province de Quang Tri (Centre) intensifie les efforts pour empêcher les violations dans ses eaux côtières, contribuant ainsi à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Du début août au 20 septembre, le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Quang Tri a lancé une campagne pour empêcher les violations dans l’aire marine protégée de l'île de Côn Co, qui couvre 4.532 ha, avec une zone tampon extérieure de 300 à 500 m. L'île de Côn Co se trouve à environ 17 milles marins du continent.

Photo : VGP/CVN

Cette campagne permet de multiplier les patrouilles et les contrôles afin de détecter et traiter les violations des réglementations telles que le stockage et l'utilisation de substances interdites, d'explosifs et d'électricité pour la pêche.

Les autorités compétentes se concentrent également sur le contrôle du respect des réglementations des zones maritimes et des permis de pêche dans l’aire marine protégée de l'île de Côn Co.

En outre, la province guide les formalités d'enregistrement pour les propriétaires de 378 bateaux de pêche d'une longueur de 6 m à moins de 15 m sans enregistrement, sans immatriculation et sans licence.

VNA/CVN