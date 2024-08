Le PM Pham Minh Chinh appelle aux efforts pour contruire 3.000 km d’autoroutes

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, président du Conseil national d’émulation et de récompense, a appelé dimanche 18 août à Dak Lak (hauts plateaux du Centre) à maximiser les efforts pendant 500 jours et nuits pour achever la construction de 3.000 km d’autoroutes pour le bonheur du peuple et la prospérité du pays.

>> Le Premier ministre inspecte la construction de l'autoroute Khánh Hoà - Buôn Ma Thuôt

>> Le PM Pham Minh Chinh souligne la mission de défense et de sécurité nationales

Photo : VNA/CVN

S’adressant à une cérémonie en ligne organisée à Dak Lak pour lancer le mouvement d’émulation, le chef du gouvernement a exhorté les ministères, les 14 provinces et villes avec des projets d’autoroute en cours de travaux et les investisseurs à œuvrer à l’accomplissement de ces projets, réalisant l’objectif fixé par le XIIIe Congrès national du Parti sur le développement d'autoroutes et en célébration du XIVe Congrès national du Parti.

L’émulation patriotique est devenue une tradition précieuse, un bien inestimable, une beauté culturelle imprégnée de l’identité du peuple vietnamien, comme ce qu’a recommandé le Président Hô Chi Minh il y plus de 76 ans : "L’émulation est patriotique, le patriote doit émuler", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a indiqué que la résolution du XIIIe Congrès national du Parti considère le développement harmonieux des infrastructures comme l’une des trois percées stratégiques, dont le développement des infrastructures de transport constitue un pilier important, fixant l’objectif de mettre en service 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025 et 5.000 km d’ici 2030.

À ce jour, environ 1.000 km d’autoroutes, traversant 15 provinces et villes, ont été construits portant la longueur totale d’autoroutes à près de 2.100 km, auxquelles s’ajoutent plus de 1.700 km en construction et environ 1.400 km en démarrage imminent dans 48 provinces et villes à travers le pays.

En particulier, les ministères, les secteurs et collectivités locales doivent s’y engager pleinement et considérer ce chantier comme une mission politique centrale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a demandé aux ministres des Transports, des Finances, du Plan et de l’Investissement, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, de la Défense, de la Police, au Front de la Patrie et à d’autres organes compétents, dans les domaines relevant de leur compétence, de concourir à cette mission.

VNA/CVN