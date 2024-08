Développement des chaînes de valeur dans la production biologique

Les produits bio-agricoles sont une tendance que les consommateurs connaissent et choisissent. Les experts agricoles les évaluent comme des produits garantissant un écosystème durable, une alimentation sûre et une bonne nutrition, car ils sont sans ajouts de produits chimiques ni de substances de croissance non organiques.

>> Construire les maillons de la chaîne en agriculture biologique

>> L’agriculture biologique high-tech améliore la qualité et réduit les coûts

>> Promouvoir une production agricole sûre et durable le long de la chaîne de valeur

>> L’agriculture bio peine à accélérer son développement à Hanoï

Photo : CTV/CVN

Cependant, actuellement, la production bio ne représente encore qu’une très faible proportion de la production agricole vietnamienne. Par conséquent, il doit y avoir un lien étroit entre toutes les étapes pour parvenir à un développement stable et durable de la production bio-agricole, garantissant des meilleurs revenus aux agriculteurs.

Dào Thanh Vân, vice-président de l'Association vietnamienne de l’agriculture biologique, a déclaré qu'actuellement dans le monde, 191 pays développaient des produits agricoles bio. Il existe 74 pays et territoires qui ont publié des réglementations sur la production bio. Au Vietnam, les agriculteurs pratiquent depuis longtemps l’agriculture biologique traditionnelle. Cependant, la superficie de la production bio-agricole au Vietnam est encore très modeste.

Fin 2023, le pays comptait actuellement 495.000 ha de production bio, soit 4,3% de la superficie totale de production agricole et 0,69% de la superficie mondiale de production bio. Bien que la superficie soit petite, il existe encore de nombreux modèles de production efficaces, contribuant à élever le niveau des produits agricoles vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Restructuration du secteur agricole

La production bio-agricole apporte non seulement une plus grande efficacité économique, mais aide également les agriculteurs à améliorer leurs connaissances et leurs compétences pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs. Les produits répondent aux normes de distribution des supermarchés, des magasins agricoles bio et des exportations.

Les experts estiment que la production bio-agricole est conforme à la politique de restructuration du secteur agricole vers une valeur ajoutée croissante, une production décarbonée, le respect de l'environnement et vers l’exportation, contribuant au positionnement et à la valorisation de la marque des produits agricoles vietnamiens sur la carte agricole mondiale. Cependant, pour pouvoir avancer à long terme, les maillons du système doivent être étroitement liés.

Selon Lê Minh Linh, vice-président et directeur du Centre national d'encouragement à l'agriculture, les liens sont la clé pour l'émergence d'une agriculture moderne, garantissant l'harmonie des intérêts des entités participantes. Concrètement, l'organisation de la production bio- agricole peut s'effectuer selon des maillons horizontaux (agriculteurs - agriculteurs, coopératives - coopératives, entreprises - entreprises) ou verticaux (agriculteurs - coopératives - entreprises), ce qui contribue à accroître la valeur et le développement durable des secteurs de l’élevage et des cultures.

VNA/CVN