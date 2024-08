Les actifs totaux des établissements de crédit vietnamiens augmentent de 4,97%

Les actifs totaux du système des établissements de crédit vietnamiens à la fin juin 2024 ont atteint plus de 21,07 quadrillions de dôngs, soit une augmentation de 4,97% par rapport à la fin de 2023, selon les dernières données de la Banque d'État du Vietnam (SBV).

En conséquence, le groupe de banques commerciales publiques, dont Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, CB, GPBank et Oceanbank, avait des actifs totaux de près de 8,75 quadrillions de dôngs, en hausse de 5,05% par rapport à la fin de 2023.

Le groupe des banques commerciales par actions avait des actifs totaux de plus de 9,43 quadrillions de dôngs, en hausse de 5,0%.

Le groupe des banques en coentreprise et étrangères avait un actif total de plus de 1,94 quadrillion de dôngs, soit une augmentation de 4,26%, et le groupe des sociétés financières et de leasing financier avait un actif total de 302,3 trillions de dôngs, soit une augmentation de 0,16%.

La Banque des politiques sociales, la Banque coopérative et le Fonds de crédit populaire avaient respectivement un actif total de 377,1 billions de dôngs, 67,3 billions de dôngs et 192,04 billions de dôngs, en hausse de 7,57%, 18,1% et 7,5% par rapport à fin 2023.

Parallèlement, les statistiques des rapports financiers du deuxième trimestre 2024 publiés par les banques commerciales montrent que BIDV continue d'être la banque avec le plus grand actif total du marché, avec 2,52 quadrillions de dôngs à la fin du deuxième trimestre 2024. VietinBank suit avec plus de 2,16 quadrillions de dôngs tandis que Vietcombank se classe troisième avec plus de 1,9 quadrillion de dôngs.

Selon les données de la SBV, le capital social du système des établissements de crédit a également enregistré une croissance par rapport à la fin de 2023.

Plus précisément, à la fin du mois de juin 2024, le capital social total du système des établissements de crédit a atteint près de 1,07 quadrillion de dôngs, soit une augmentation de 6,6% par rapport à la fin de 2023. Dans ce contexte, le groupe des banques commerciales publiques avait un capital social total de 228.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 4,75%, tandis que le groupe des banques commerciales par actions avait un capital social total de plus du double de celui du groupe des banques commerciales publiques avec 587.850 milliards de dôngs, soit une augmentation de 8,35%.

La SBV a également indiqué qu'à la fin du mois de juin 2024, le ratio des fonds propres à court terme pour les prêts à moyen et long terme du système des établissements de crédit était de 28,1%, dont le ratio des banques commerciales publiques était de 23,58%, des banques commerciales par actions, de 40,02% et des sociétés de financement et de leasing financier, de 33,99%.

Le ratio des prêts en cours par rapport au total des dépôts du système des établissements de crédit à la fin du mois de juin 2024 était de 78,25%, dont les banques commerciales publiques avaient un ratio de 82,62%, les banques commerciales par actions, de 80,78% et les banques en coentreprise et étrangères, de 42,23%.

