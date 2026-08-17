Lancement du système d’inscription des membres du VIFC du Vietnam

Les organes exécutifs du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang ont lancé, le 17 août à Hô Chi Minh-Ville, le système d’inscription et de reconnaissance des membres du Centre financier international du Vietnam (VIFC) pour la période 2026-2027.

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Intégré directement au portail électronique officiel du VIFC (vifc.gov.vn), ce système met en place un guichet de services en ligne unique permettant aux investisseurs, organisations et entreprises d’effectuer entièrement en ligne toutes les démarches liées au statut de membre, de la demande d’adhésion et de sa reconnaissance à la mise à jour des informations et à la fin du statut de membre.

Photo : VNA/CVN

Selon le VIFC, grâce à ce guichet unique numérique, les entreprises peuvent soumettre leurs dossiers et suivre leur traitement à tout moment et où qu’elles se trouvent, réduisant ainsi les coûts et les déplacements. Le processus d’examen est transparent et assorti de délais clairement définis, offrant une meilleure visibilité aux investisseurs souhaitant établir leur siège et exercer leurs activités au sein du VIFC.

Dans un premier temps, les formulaires et la procédure d’inscription en ligne s’appliquent aux organisations et entreprises exerçant dans des secteurs autres que la finance et la banque. Les organisations opérant dans les secteurs spécialisés de la finance et de la banque restent soumises à un régime d’autorisation distinct prévu par le règlement de fonctionnement du VIFC.

Les deux organes exécutifs continueront à perfectionner et à développer le système afin d’améliorer la qualité des services proposés aux entreprises et aux investisseurs opérant au sein du VIFC.

VNA/CVN