Les garde-frontières de Quang Ngai font entendre leur voix contre la pêche INN

La province de Quang Ngai (Centre) a récolté des résultats encourageants dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en partie grâce à diverses mesures de communication et de sensibilisation prises par les garde-frontières locaux.

Photo : VNA/CVN

Pour améliorer le respect de la loi par les pêcheurs, la diffusion de l’information a été renforcée grâce au modèle de "haut-parleurs des garde-frontières", dans lequel les soldats conduisent des motos équipées de haut-parleurs pour atteindre chaque port de pêche, quai et zone résidentielle afin de diffuser toutes les informations nécessaires aux habitants.

À l’aide de haut-parleurs, les gardes-frontières rappellent fréquemment aux pêcheurs de préparer des documents avant de commencer leurs sorties de pêche et de garder leurs systèmes de surveillance des navires (VMS) allumés, ainsi que des sanctions nationales et internationales en cas de violation, a déclaré Dô Thi Nhu, un habitant de la commune de Binh Châu.

Après un an, le modèle du "haut-parleur des garde-frontières" a contribué à changer la pensée et le comportement des pêcheurs.

Phan Dai Duong, chef du poste-frontière de Sa Huynh, a déclaré que Sa Huynh était auparavant un point chaud de la pêche INN à Quang Ngai. Face à cela, les gardes-frontières ont intensifié la diffusion des réglementations légales dans chaque zone résidentielle et dans chaque foyer. En conséquence, le taux de navires en infraction a été considérablement réduit.

Récemment, certains postes de garde-frontières à Quang Ngai ont également installé des caméras pour surveiller les navires passant dans les estuaires locaux afin de détecter et de gérer en temps opportun l’exploitation et le commerce de fruits de mer d’origine incertaine.

Cette décision a contribué à renforcer le respect des règles juridiques par les propriétaires et les capitaines des navires et a également donné des avertissements contre les violations de la loi, a déclaré Duong, ajoutant qu’elle est également utile à la fois pour moderniser les activités de patrouille et pour contrôler les véhicules.

En outre, les garde-frontières ont renforcé la surveillance et l’examen des navires via VMS, la gestion des véhicules dans les ports de pêche et la certification de l’origine des produits de la mer.

Le colonel Trân Tuân Anh, commandant du commandement des gardes-frontières de Quang Ngai, a déclaré que pour éliminer les violations dans les eaux étrangères, la force a augmenté les communications pour sensibiliser les pêcheurs à la pêche INN en distribuant des dépliants, en les rencontrant directement pour leur donner des informations et des explications, en installant des caméras à estuaires et la mise en œuvre du modèle du "haut-parleur des garde-frontières".

Il a ajouté que l’application de la loi ainsi que les patrouilles et les examens en mer, dans les estuaires et dans les ports de pêche ont été renforcés pour détecter et prévenir les actes répréhensibles en temps opportun. La force traitera résolument les infractions administratives dans le secteur de la pêche conformément au décret gouvernemental en la matière.

VNA/CVN