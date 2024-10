L’économie vietnamienne rebondit fortement malgré les incertitudes extérieures

Des perspectives économiques solides

La Banque asiatique de développement (BAD) a projeté des perspectives économiques positives pour le pays, prévoyant une croissance de son produit intérieur brut (PIB) à 6% en 2024 et à 6,2% en 2025 dans la Mise à jour sur les Perspectives de développement asiatiques (ADO) publiées le 25 septembre.

"L’économie vietnamienne a montré une reprise robuste au premier semestre 2024 et continue de maintenir son élan malgré les incertitudes mondiales", a déclaré Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam. "Cette reprise constante a été tirée par l’amélioration de la production industrielle et un fort rebond des échanges commerciaux".

Le secteur industriel continue d’être l’un des principaux moteurs de la croissance, la demande extérieure de produits électroniques majeurs alimentant la production. La reprise du Vietnam a également été soutenue par un rebond du secteur des services et une production agricole stable.

L’inflation devrait rester modérée à 4% pour 2024 et 2025, bien que les tensions géopolitiques, notamment les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, pourraient avoir un impact sur les prix du pétrole et potentiellement stimuler l’inflation, a déclaré l’institution.

Par ailleurs, la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) a maintenu ses prévisions de croissance du PIB pour le Vietnam à 6,5% pour les deux années, étant donné que le potentiel positif pourrait compenser les pertes économiques temporaires causées par le super typhon.

La croissance du pays s’est améliorée et a surpris à la hausse au deuxième trimestre 2024, augmentant de 6,9% en glissement annuel. Le secteur manufacturier est sorti vigoureusement des difficultés de l’année dernière. Les indices des directeurs d’achat (PMI) ont enregistré cinq mois consécutifs d’expansion, tandis que la production industrielle (IP) a également enregistré un rebond de l’activité dans l’industrie du textile et de la chaussure.

Cela a soutenu une croissance des exportations à deux chiffres, avec des forces structurelles, telles que l’élargissement de l’accès au marché pour les produits agricoles vietnamiens.

En ce qui concerne l’inflation, les experts de HSBC ont déclaré que l’évolution des prix devient plus favorable au cours du second semestre de cette année, car les effets de base défavorables de l’énergie se sont estompés. Un cycle d’assouplissement attendu de la Réserve fédérale américaine (Fed) contribuera également à atténuer certaines pressions sur le taux de change.

En tenant compte de tous ces éléments, HSBC maintient ses prévisions d’inflation à 3,6% en 2024, bien en dessous du plafond cible de 4,5% de la Banque d’État du Vietnam (BEV), tandis que le chiffre pour 2025 est de 3%.

Dans son dernier rapport, la United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, a abaissé ses prévisions pour l’économie vietnamienne à 5,9%, contre 6% en 2024, après avoir pris en compte les impacts du typhon Yagi, les efforts de reconstruction du pays et une base comparative élevée à partir du second semestre 2023.

Malgré les perturbations à court terme causées par le typhon, les fondamentaux à long terme du Vietnam restent solides, a-t-elle souligné.

La banque singapourienne a également révisé à la baisse sa projection du taux de croissance du PIB du Vietnam pour l’année prochaine à 6,6%, soit 0,2% de plus que ses prévisions précédentes.

Risques à l’horizon

L’ADO a également mis en évidence plusieurs risques à la baisse qui pourraient ralentir la dynamique de croissance du pays. La demande extérieure des principales économies restera faible, tandis que les tensions géopolitiques et les incertitudes liées à l’élection présidentielle américaine de novembre pourraient entraîner une fragmentation des échanges, affectant négativement les exportations, l’activité manufacturière et l’emploi.

En outre, la faiblesse de la demande intérieure et les sombres perspectives économiques mondiales ajouteront aux incertitudes. Les baisses de taux de la Fed ainsi que des mesures similaires de la Banque centrale européenne (BCE) pourraient affaiblir les exportations vietnamiennes.

Selon HSBC, le secteur intérieur se redresse plus lentement que prévu initialement, la croissance des ventes au détail étant toujours inférieure à la tendance d’avant la pandémie. Il est encourageant de constater que le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir un large éventail de secteurs nationaux, ce qui devrait renforcer la confiance au fil du temps.

Les autres risques auxquels l’économie vietnamienne pourrait être confrontée comprennent les conséquences désastreuses du typhon Yagi, les fluctuations soudaines des prix mondiaux de l’énergie, des prix des denrées alimentaires et les niveaux de reprise de la demande mondiale, en particulier en Europe.

UOB a déclaré que l’impact du typhon devrait se faire sentir plus clairement dans la région du Nord vers la fin du troisième trimestre et le début du quatrième trimestre, entraînant une baisse de la production ainsi que des dommages aux installations manufacturières, agricoles et de services.

Recommandations politiques

Les experts de la BAD ont suggéré au Vietnam de renforcer la demande intérieure par le biais de mesures de relance budgétaire plus fortes telles que l’accélération de la mise en œuvre des investissements publics tout en maintenant des taux d’intérêt bas. Des mesures politiques coordonnées sont essentielles pour la reprise économique du pays, compte tenu de la stabilité relative des prix et de la faiblesse de la demande.

La politique monétaire du Vietnam continuera de viser à la fois la stabilité des prix et la croissance, malgré une marge de manœuvre politique limitée. Cependant, le risque accru de prêts non performants en raison de l’assouplissement continu de la réglementation sur les prolongations de prêts limite le potentiel d’un nouvel assouplissement monétaire. Tout assouplissement supplémentaire de la politique monétaire devrait être étroitement coordonné avec une politique budgétaire expansionniste, ainsi qu’avec l’accélération des réformes institutionnelles pour soutenir l’économie.

Pour assurer la croissance en 2024 et 2025, il est important de garantir la stabilité macroéconomique grâce à une combinaison plus équilibrée de politiques monétaires et budgétaires, ainsi qu’à des réformes globales de la gestion de l’État, a déclaré Nguyên Ba Hung, économiste en chef de la BAD.

La demande extérieure étant plus faible que prévu, il faut prendre des mesures pour stimuler les affaires, ce qui contribuera à stimuler la demande intérieure, a-t-il déclaré, ajoutant que la BEV devrait poursuivre sa politique monétaire flexible pour faciliter le financement à faible coût afin de soutenir la croissance.

En ce qui concerne les efforts de secours après le typhon Yagi, Nguyên Ba Hung a estimé que les meilleurs mécanismes de reconstruction sont de s’appuyer sur l’assurance et le soutien budgétaire comme l’investissement public dans la construction d’infrastructures post-catastrophe et la production agricole.

En plus du programme d’aide du gouvernement d’une valeur de 350 milliards de dôngs (14,25 millions d'USD), il a recommandé d’accorder plus d’attention au marché de l’assurance, en particulier aux produits spécialisés pour la gestion des risques de catastrophe, et a expliqué que l’assurance des actifs, y compris les actifs publics et les cultures, aidera les personnes et les entreprises à se rétablir rapidement après les catastrophes naturelles.

