Les exportations de manioc devraient atteindre 2 milliards d'USD d'ici 2030

>> Le Vietnam est le troisième exportateur mondial de manioc

>> Les exportations de manioc connaissent une croissance record en janvier

L'ambition de ce projet est de bâtir une industrie du manioc stable, efficace et durable ; de renforcer les liens entre la production, la transformation et la consommation pour générer une valeur économique significative, contribuant à la création d'emplois, à lutter contre la faim, à diminuer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie des populations rurales ; d’augmenter la valeur des exportations et de protéger l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est fixé comme objectif qu'à l'horizon 2030, la production nationale de manioc frais atteindra environ 11,5 à 12,5 millions de tonnes. Le chiffre d'affaires des exportations de manioc et de produits à base de manioc devraient s'élever entre 1,8 et 2 milliards d'USD.

D'ici 2050, l'industrie vietnamienne du manioc continuera à se développer de manière durable, 70 à 80% des superficies de culture du manioc appliqueront des méthodes agricoles durables et les recettes d'exportation de manioc et de produits à base de manioc devraient atteindre environ 2,3 à 2,5 milliards d'USD.

Cinq régions clés sont identifiées pour le développement du manioc : la région moyenne et les régions montagneuses du Nord, la partie septentrionale du Centre, la région côtière du Sud, le Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) et le Sud-Est.

Pour favoriser la transformation du manioc, l'industrie incite les différents secteurs économiques à investir dans la construction de nouvelles usines ou dans la modernisation des usines existantes traitant les produits du manioc (amidon, éthanol, glutamate monosodique...).

Le projet propose également des mesures concernant l'organisation de la production, les sciences et technologies, les marchés de consommation, la gestion de l'État, l'investissement dans le renforcement des capacités et la coopération internationale.

VNA/CVN