En 2024, Vietjet réalise son chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire

En élargissant son réseau de vols internationaux et en répondant aux besoins des passagers grâce à une flotte de plus en plus grande et moderne, la compagnie Vietjet a enregistré une forte croissance de ses revenus et de ses bénéfices au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2024.

Selon le rapport sur les résultats commerciaux du quatrième trimestre 2024, Vietjet a enregistré un chiffre d'affaires aérien de 19.776 milliards de dôngs et un bénéfice après impôts de 167 milliards de dôngs, en hausse respectivement de 36% et de 247% par rapport à la même période en 2023.

Sur l'ensemble de l'année 2024, les revenus aériens de Vietjet ont atteint 71.545 milliards de dôngs et un bénéfice après impôts de plus de 1.301 milliards de dôngs, respectivement en hausse de 33% et de 697% par rapport à 2023.

Au quatrième trimestre, les résultats commerciaux consolidés de Vietjet ont atteint 19.797 milliards de dôngs de revenus et plus de 21,4 milliards de dôngs de bénéfices après impôts, en hausse respectivement de 36% et 8% par rapport à la même période en 2023. Sur l'ensemble de l'année 2024, les revenus des ventes et des services ont atteint 71.859 milliards de dôngs et plus de 1.426 milliards de dôngs de bénéfices après impôts, en hausse respectivement de 23% et 516% par rapport à 2023.

En 2024, Vietjet a transporté plus de 25,9 millions de passagers sur 137.000 vols ; exploitant un total de 145 lignes, dont 44 lignes nationales et 101 lignes internationales. Vietjet est la compagnie aérienne avec le plus grand nombre de passagers transportés au Vietnam.

Vietjet a atteint son objectif de recevoir 10 nouveaux avions en 2024, portant sa flotte totale à 94 avions, avec l'âge de flotte le plus jeune de la région. Les vols de la compagnie aérienne ont atteint un taux moyen d'utilisation des sièges de 87% et une fiabilité technique de 99,72%.

Au 31 décembre 2024, le total des actifs de Vietjet atteignait près de 99 500 milliards de dôngs, avec un ratio d'endettement de 2,12 fois et un ratio de liquidité de 1,71 fois.

Le solde de trésorerie, les dépôts bancaires et les équivalents de trésorerie ont atteint plus de 7,7 billions de dôngs, avec de surcroit une limite du fond de roulement assurant la solvabilité de l'entreprise.

Vietjet a contribué à hauteur de plus de 7,5 billions de dôngs en impôts et frais directs et indirects en 2024.

Expansion du réseau de vols internationaux

Ces résultats commerciaux positifs reflètent la stratégie de Vietjet visant à étendre son réseau de vols internationaux en plus de maintenir un réseau de vols intérieurs stable pour explorer de nouveaux marchés, renforcer les liens du Vietnam avec les pays de la région et de l'extérieur et contribuer à la promotion du tourisme, du commerce et de l'investissement entre les parties.

Au quatrième trimestre 2024, Vietjet a lancé des vols directs de Da Nang à Ahmedabad (Inde), de Xi'an (Chine) à Hô Chi Minh-Ville, et a augmenté la fréquence des vols directs entre Hô Chi Minh-Ville et Perth (Australie), ainsi que nombre d’autres destinations de la région comme la Corée du Sud, le Japon ou Hong Kong (Chine).

Vietjet a également signé un accord de coopération avec Emirates pour étendre les liaisons entre les principales villes du Vietnam et Dubaï (EAU), ainsi que vers des destinations internationales. En outre, la compagnie aérienne annonce en permanence de nouveaux vols directs vers Hyderabad et Bangalore (Inde), Pékin et Hangzhou (Chine), reliant ainsi étroitement deux marchés potentiels d'un milliard de personnes.

Vietjet reste pionnier et maintient des activités de recherche et développement vers les objectifs de réduction des émissions, de transformation verte et de développement durable ESG. La famille de moteurs CFM LEAP offre une consommation de carburant réduite et des émissions de CO2 de 15 à 20% inférieures à celles des moteurs de la génération précédente.

Investissant continuellement dans de nouvelles solutions et services technologiques aéronautiques pour garantir les plus hauts standards de sécurité et de qualité, Vietjet et CFM International ont réaffirmé leur engagement à commander plus de 400 moteurs LEAP-1B et des services de maintenance technique pour les avions à fuselage étroit de la compagnie aérienne d'une valeur de 8 milliards de dollars. Vietjet a également signé un accord avec Castlelake pour organiser un prêt de crédit-bail à long terme d'une valeur de 560 millions de dollars.

Nouvelle étape importante

À l’horizon 2025, Vietjet a franchi une étape importante dans son parcours de développement en exploitant le premier vol du Vietnam vers les États-Unis. Au cours du voyage, une coopération d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars entre Vietjet et des partenaires stratégiques aux États-Unis a été discutée dans un esprit positif, suite à d'autres accords stratégiques de Vietjet avec des sociétés de premier plan telles que Boeing, GE, CFM, Pratt & Whitney et Honeywell pour une valeur totale de près de 50 milliards de dollars.

Vietjet devrait recevoir 14 premiers avions 737 Max sur 200 commandés à Boeing, augmentant considérablement la capacité de transport de la compagnie aérienne pour répondre aux besoins de voyage croissants des personnes au pays et à l'étranger.

La compagnie aérienne négocie également activement avec SpaceX et un certain nombre de fournisseurs de solutions technologiques Internet sur les avions pour servir sa flotte de centaines d'avions, en innovant constamment, en améliorant la qualité du service et en mettant à jour les tendances numériques à l'ère de l'innovation.

D'ici 2025, la compagnie aérienne vise à maintenir sa position de pionnier dans la connexion du Vietnam au monde grâce à un réseau de vols internationaux en pleine expansion, contribuant à promouvoir le commerce, l'investissement, les échanges culturels et interpersonnels entre le Vietnam et les pays de la région et d'ailleurs. Dans le même temps, visant à devenir une compagnie aérienne verte, leader en matière de technologie, Vietjet continuera de promouvoir les activités liées au développement durable, contribuant à l'économie des pays et étant responsable envers la société et la communauté.

Texte et photos : Minh Thu- VJ/CVN