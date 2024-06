Hanoï cherche à attirer plus de touristes durant la saison estivale

En tant que principal centre touristique du pays, la capitale Hanoï abonde d'hôtels en tout genre, du moyen de gamme bien sûr, mais aussi une kyrielle d'hôtels 4 à 5 étoiles. Cependant, le nombre de voyageurs séjournant à Hanoï en été est moins élevé qu'en automne et en hiver, un problème que la capitale tente de résoudre grâce à une stratégie spécifique.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Minh, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a déclaré que les établissements d'hébergement devraient mettre en œuvre des programmes de relance attractifs pour attirer les visiteurs réguliers et de longue durée, en particulier ceux qui vivent à Hanoï.

En outre, pour augmenter le nombre de visiteurs, selon le responsable, les établissements d'hébergement doivent développer des produits touristiques spécifiques pour attirer les touristes domestiques à Hanoï pendant la basse saison, tels que des services à prix réduits et de nombreuses activités d'accompagnement, la création de chaînes d'approvisionnement de services, de l'hébergement au divertissement...

Photo : VNA/CVN

Afin d'accroître l'attrait touristique cet été, de nombreux établissements d'hébergement envisagent de stimuler la demande avec des programmes attrayants. Par exemple, l'hôtel JW Marriot Hanoï propose un programme promotionnel pour les familles, au prix de 4,5 millions de dôngs/nuit, avec de nombreux services tels que petit-déjeuner et thé de l'après-midi ; l’hôtel Silk Path offre une réduction de 15% été ; l'hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoï propose également un programme flexible et préférentiel, permettant aux clients de s'enregistrer à midi et de partir à 14h00.

En banlieue de Hanoï, de nombreux établissements d'hébergement de luxe lancent également des programmes de relance cet été. D'après Hoàng Van Phuong, directeur du resort Melia Ba Vi, son unité met en œuvre une politique selon laquelle les clients peuvent profiter gratuitement de nombreuses activités, en particulier du camping et du "team building", dans le forfait de services de divertissement de la journée. Glory Resort (au chef-lieu de Son Tây) applique un programme de réduction pendant quelques jours pour inciter les clients à rester plus longtemps.

Photo : hanoimoi.com.vn

Selon Nguyên Manh Than, président de l'Association du tourisme de Hanoï, les hôtels devraient avoir une politique de coopération avec les agences de voyages pour construire conjointement un ensemble de produits complets, augmentant ainsi le nombre de groupes de visiteurs pour les hôtels. Par ailleurs, les hôtels doivent disposer de stratégies de communication professionnelles et régulières auprès des touristes.

Pour Lê Hông Thai, directeur de Hanoitourist (Hanoi Tourism Corporation), en plus des politiques de réduction et de stimulation de la demande des hôtels, Hanoï doit avoir plus de produits touristiques d’expériences pour attirer des touristes qui souhaitent séjourner plus longtemps.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, pour répondre au programme de relance du tourisme intérieur du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et attirer les touristes domestiques à Hanoï, en particulier en été et en automne, le Département du tourisme de Hanoï a lancé un programme visant à stimuler les activités expérientielles dans les hôtels 4 à 5 étoiles de la ville.

En été, les établissements d'hébergement doivent se coordonner avec les compagnies aériennes et les agences de voyages pour créer des produits touristiques adaptés afin de prolonger la durée du séjour des touristes. De même, il faut une politique de prix raisonnable pour inciter les Hanoïens à visiter leur ville, a noté Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï.

VNA/CVN