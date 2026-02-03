Foire du Printemps 2026

L'aspiration des produits de la médecine traditionnelle OCOP à se démarquer

À l'occasion de la Foire du Printemps 2026, les coopératives spécialisées dans les produits de la médecine traditionnelle entendent tirer parti de cet événement pour dynamiser la consommation et renforcer la visibilité de leurs produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit).

Photo : VNA/CVN

Lê Van Uân, directeur de la coopérative agricole et de plantes médicinales de haute technologie Sukova, de la province de Lai Châu, a souligné que la Foire du Printemps 2026 représente un levier stratégique permettant aux unités de production de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur nationale.

Il a expliqué que son établissement privilégie l'application de technologies de pointe pour garantir la stabilité et la sécurité sanitaire des produits, notamment le cordyceps. Le processus de culture se déroule entièrement en milieu stérile, où la température, l'humidité et la lumière sont rigoureusement contrôlées.

L’unité a également mis en place un système de traçabilité complet, de la semence au produit fini. Cette démarche vise non seulement à répondre aux exigences croissantes du marché, mais aussi à instaurer la confiance durable chez les consommateurs.

Point de contact

Actuellement, la coopérative se concentre sur des produits phares comme le cordyceps et le ganoderma. Pour l'année 2026, l'objectif est d'augmenter la valeur ajoutée grâce à la transformation profonde. Lê Van Uân a annoncé des investissements dans de nouveaux équipements pour développer des produits, tels que des infusions en sachets, afin de répondre à la tendance actuelle des soins de santé quotidiens.

Pour la coopérative, la Foire du Printemps 2026 est bien plus qu'un simple lieu de vente. Il s'agit d'un "point de contact" essentiel pour promouvoir la marque, étudier le marché, recueillir les avis des consommateurs pour ajuster les emballages et les stratégies de marketing. Cet évènement permet également à se connecter avec des distributeurs, des entreprises de vente au détail et partenaires potentiels.

Lê Van Uân a conclu que cette foire servira de tremplin pour que les produits OCOP de haute technologie accèdent aux réseaux de distribution modernes et participent, à terme, aux programmes de promotion commerciale nationaux. Cette stratégie vise un développement durable de la marque médicinale vietnamienne dans un contexte de concurrence accrue.

VNA/CVN