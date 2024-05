Un nouvel élan pour les industries culturelles au Vietnam

Le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un marché ouvert et une destination attrayante pour les touristes, mais aussi pour les célébrités mondiales. Parmi les douze industries culturelles du pays, la musique et le tourisme culturel ont été identifiés comme des filières les plus susceptibles de donner un coup de pouce au développement des autres.

Au Vietnam, l’année 2023 a été marquée par une explosion du nombre de grands concerts. Plusieurs célébrités mondiales ont choisi le pays pour des évènements marquants de leurs carrières.

Ainsi, le groupe sud-coréen Super Junior a fait escale à Hô Chi Minh-Ville dans le cadre de sa Super Junior World Tour, attirant 15.000 spectateurs. Un autre groupe sud-coréen, encore plus connu, BlackPink, s’est produit deux soirs de suite à Hanoi, tandis que Charlie Puth, chanteur, musicien et producteur américain internationalement connu, a participé à un concert à Nha Trang aux côtés d’artistes vietnamiens et étrangers. Il ne faut pas non plus oublier le saxophoniste Kenny G, les groupes Maroon5, Westlife et 911, tous des célébrités mondiales, qui ont goûté aux saveurs inoubliables de la scène vietnamienne…

L’afflux de ces artistes a été rendu possible par un dynamisme remarquable des professionnels de l’industrie musicale vietnamienne. Les sociétés événementielles concernées ont prouvé à leurs partenaires qu’elles étaient tout à fait capables de répondre à leurs exigences élevées.

Cette capacité est essentielle pour une plus grande professionnalisation de l’industrie musicale, l’une des cinq industries culturelles qui ont été définies comme prioritaires dans la Stratégie de développement des industries culturelles jusqu’en 2030, élaborée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon Nguyên Quan Truong, qui enseigne l’évènementiel à l’Université des sciences sociales et humaines, relevant de l’Université nationale de Hanoï, le succès des concerts internationaux de l’année dernière devrait encourager les organisateurs à faire venir d’autres vedettes au Vietnam.

"Un concert international réussi sera évidemment suivi d’autres si les producteurs internationaux voient que le Vietnam est tout à fait capable de répondre à leurs exigences", a-t-il affirmé.

Les concerts impliquant des stars internationales ne génèrent pas seulement du chiffre d’affaires. Ils contribuent également à promouvoir le Vietnam en tant que destination touristique hospitalière et attrayante. Par conséquent, leur impact dépasse largement la temporalité d’un évènement de loisir, pour s’inscrire dans une dynamique industrielle à plus long terme, profitant à la fois au développement du secteur tertiaire et du tourisme.

Avec une culture riche remarquée à l’échelle internationale, avec huit biens classés au patrimoine culturel et naturel mondial et 14 autres inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Vietnam a tout ce qu’il faut pour développer le tourisme culturel, comme l’a souligné Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme…

"D’une part, nous devons préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales et d’autre part, il faut savoir les exploiter et les mettre en avant dans nos produits touristiques, industriels mais aussi évènementiels. L’image du Vietnam et le label vietnamien doivent être dignes des valeurs patrimoniales exceptionnelles du pays", a-t-il insisté.

Plus le niveau de vie de la population augmentera, plus elle accordera de l’importance au tourisme culturel. Plusieurs agences de voyage s’en sont rendues compte, dont Vietluxtour.

"En collaboration avec le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, nous avons créé des circuits mettant en relief les valeurs culturelles et historiques de la ville. Nous avons par exemple proposé aux touristes de suivre les traces des anciens commandos de Saigon, ce circuit a rencontré un franc succès et nous allons en créer d’autres", a indiqué le directeur général adjoint de Vietluxtour, Nguyên Ngoc An.

