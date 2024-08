Les jeunes peuvent exploiter le patrimoine pour développer le tourisme

Avec plus de 40.000 vestiges, dont beaucoup sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Vietnam est considéré comme un pays doté d'un grand potentiel en matière de développement du tourisme culturel.

Dans le contexte actuel où de plus en plus de jeunes participent au tourisme culturel, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et président du Comité national de l'UNESCO du Vietnam, Hà Kim Ngoc a accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur le plan et l'orientation de promotion du patrimoine culturel sur la base de la culture.

Expliquant comment les pays utilisent le patrimoine inscrit sur la liste de l'UNESCO pour développer le tourisme culturel, le vice-ministre a précisé qu'afin de protéger et de valoriser le patrimoine humain, l'UNESCO a lancé différents types de titres, tels que : patrimoine culturel, patrimoine immatériel, patrimoine documentaire, réserve mondiale de biosphère, géoparc mondial, ville créative, villes apprenantes, etc.

Posséder un titre de l’UNESCO n'est pas seulement une reconnaissance des valeurs culturelles, historiques et naturelles d'une localité ou d'un pays, mais aussi un fort attrait pour les touristes internationaux. Ces titres sont devenus un élément important de la formation de la marque de divers pays et régions et ont grandement contribué au développement économique et social en attirant les touristes, en transformant la structure du développement économique et en promouvant des modèles de croissance verte et durable.

En outre, la désignation de l'UNESCO apporte un soutien précieux en termes de financement, de ressources humaines et de technologie aux pays pour développer les infrastructures touristiques, promouvoir le développement du tourisme et créer de nombreuses opportunités d'emploi pour les communautés locales.

La réalité montre que les pays dotés d'industries touristiques développées et attirant aujourd'hui un grand nombre de touristes sont tous des pays qui possèdent de nombreux titres UNESCO, tels que : l'Italie, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon… Selon les données publiées par la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2022, 90% des pays considèrent la culture comme une priorité absolue dans leur politique touristique, 2.250 milliards d'USD de revenus sont générés par les industries culturelles et créatives, 29,5 millions d'emplois sont créés par les industriels culturelles et créatives dans le monde.

Le Vietnam possède d’un système de 68 sites et titres de patrimoine enregistrés par l'UNESCO répartis dans 63 villes et provinces. Ils sont également devenus des destinations touristiques attractives, créant des marques pour les localités patrimoniales, contribuant à l'amélioration de la vie communautaire, apportant des changements complets et ayant un fort impact sur l’orientation de développement durable des localités portant le titre UNESCO.

Le vice-ministre a cité deux exemples de Hà Giang et de Ninh Binh au Nord. Le nombre de touristes venant à Hà Giang est passé de quelques dizaines de milliers en 2010 (année du début des inscriptions) à trois millions de visiteurs en 2023, réalisant un revenu de plus de 7.000 milliards de dôngs (277,92 millions d'USD). Ou pour Ninh Binh, en 2012, lorsque le complexe paysager de Tràng An préparait initialement un dossier pour demander à l'UNESCO d'être inscrit au patrimoine, il n'accueillait qu'environ un million de touristes par an, cependant, après 10 ans de reconnaissance par l'UNESCO, ce nombre a été multiplié par 7, avec près de sept millions de visiteurs en 2023. Le titre UNESCO a également apporté une contribution importante à la création de nouveaux moyens de subsistance pour les habitants locaux avec environ 10.000 travailleurs directs et 20.000 travailleurs indirects dans le domaine du patrimoine.

À propos des mesures que prend le Vietnam pour aider la population, en particulier les jeunes, à développer le tourisme en exploitant les sites du patrimoine et les sites pittoresques reconnus par l'UNESCO, le vice-ministre Hà Kim Ngoc a dit : ''Les titres UNESCO sont devenue un avantage important et une ressource riche permettant au Vietnam de construire des produits touristiques attrayants avec des caractéristiques distinctives et une forte compétitivité. Afin de convertir la valeur de ces patrimoines en ressources de développement, le Vietnam a pris de multiples mesures pour permettre aux populations, notamment aux jeunes, d'exploiter ces patrimoines pour développer le tourisme.".

Tout d'abord, en termes de politique, le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam a proposé une politique visant à "faire de la culture et du peuple vietnamiens une véritable force endogène et motrice pour le développement et la protection du pays", à réveiller le potentiel et la créativité du peuple et à respecter les valeurs culturelles, en particulier les titres des sites patrimoniaux.

De nombreux ministères, secteurs et localités ont publié un certain nombre de mesures liées à la protection, à la promotion du tourisme durable associé aux sites patrimoniaux de l'UNESCO. Le Premier ministre du gouvernement a proposé une série de stratégies importantes telles que la stratégie de diplomatie culturelle jusqu'en 2030 centrée sur les localités, les personnes et les entreprises. Récemment, la résolution n° 82 du gouvernement a également déterminé que "le tourisme est véritablement devenu un pilier économique important du pays".

Deuxièmement, un travail d'éducation et de sensibilisation est mis en œuvre avec de nombreuses activités extrascolaires dans les écoles pour fournir aux élèves des connaissances et des valeurs du patrimoine de l'UNESCO, attirant ainsi les jeunes à participer rapidement à la promotion des valeurs du patrimoine à travers le développement du tourisme.

Troisièmement, il faut prêter attention et être disposé à créer les conditions nécessaires pour soutenir les projets de start-up de tourisme pour les jeunes, en particulier les projets liés à l'exploitation du patrimoine culturel. Des programmes de formation et un soutien technique sont proposés pour aider les jeunes à développer des produits et services touristiques innovants.

Aujourd'hui, l’exploitation des valeurs des patrimoines de l'UNESCO dans le développement économique et touristique est une tâche importante. L'UNESCO l'encourage dans un esprit de créativité. La tendance consistant à combiner le tourisme avec le développement durable, le tourisme vert et le tourisme culturel devient de plus en plus populaire et chaleureusement accueillie par les touristes du monde entier. Les jeunes vietnamiens d'aujourd'hui sont enthousiastes, en bonne santé, désireux et doués pour utiliser les applications technologiques et les plateformes sociales pour promouvoir les valeurs culturelles. En même temps, ils sont également qualifiés et désireux d'apprendre de nouvelles tendances, osent créer de nouvelles façons.

L'industrie touristique de la province de Ninh Binh a récemment connu un grand succès, grâce à la contribution importante des jeunes de la Génération Z dans la promotion du tourisme vert ou des tendances du tourisme de guérison sur les plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram ainsi qu'aux investissements des jeunes dans les produits et services touristiques tels que des visites virtuelles, des vidéos interactives.

"J'encourage fortement les jeunes à s'engager dans un tourisme lié aux bénéfices communautaires, permettant aux touristes de découvrir les caractéristiques culturelles locales, de découvrir le patrimoine immatériel, les festivals locaux et les fêtes des temples, tout en promouvant la culture et l'histoire vietnamiennes et en contribuant directement à la communauté", a souligné le vice-ministre Hà Kim Ngoc.

Afin de pouvoir suivre les tendances mondiales et répondre aux exigences ci-dessus, selon le vice-ministre, les jeunes ont un avantage mais doivent être plus actifs en tirant parti de la transformation numérique et des plateformes de médias sociaux, des applications mobiles et des effets des réseaux sociaux pour promouvoir et présenter les patrimoines de l'UNESCO aux communautés et aux touristes internationaux.

"J’espère et crois que grâce à leur élan vigoureux, les jeunes continueront à créer de nouvelles façons de faire du tourisme, à contribuer à l’exploration des valeurs des patrimoines vietnamiens reconnus par l’UNESCO et à promouvoir davantage les us et coutumes du Vietnam auprès des amis internationaux", a-t-il conclu.

