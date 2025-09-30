Les chefs vietnamiens remportent 15 médailles à Culinaire Malaysia

L’équipe nationale de chefs vietnamiens a remporté une médaille d’or, six d’argent et huit de bronze, ainsi qu’une coupe individuelle, à Culinaire Malaysia, l’un des principaux concours culinaires biennaux d’Asie du Sud-Est.

Grâce à la médaille d’or et au prix individuel remportés par le chef Trinh Tuân Dung dans la catégorie Pizza, le Vietnam s’est qualifié pour la finale des Global Chefs lors du Worldchefs Congress & Expo 2026 au Pays de Galles.

Photo fournie par le chef Tuấn Dũng

L’équipe a également remporté trois médailles d’argent et quatre de bronze dans la catégorie Global Chef, ainsi que trois médailles d’argent et quatre de bronze dans la catégorie Food & Hospitality Malaysia (FHM).

"Ces prix démontrent que la cuisine vietnamienne est de plus en plus prisée par les gourmets, tant au niveau national qu’international", a déclaré Trân Thi Hiên Minh, vice-présidente de l’Association des chefs professionnels de Saigon.

Culinaire Malaysia est le principal événement culinaire biennal de la région. Depuis sa création en 1993, Culinaire Malaysia s’impose comme une référence en matière d’excellence culinaire et offre aux jeunes talents une plateforme pour mettre en valeur leur savoir-faire et leur créativité.

La 17e édition, qui s’est tenue du 23 au 26 septembre au Centre des congrès de Kuala Lumpur, a réuni plus de 1.000 participants et plus de 100 professionnels de la cuisine du monde entier pour quatre jours de compétition et de créativité.

VNA/CVN