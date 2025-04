L’IA fait revivre l’expérience des concours mandarinaux au Temple de la Littérature

Galaxy AI est devenu un pont reliant les jeunes Vietnamiens à l’esprit studieux des anciens candidats lors des concours antiques mandarinaux, ce qui leur permet d’expérimenter ce parcours académique via la technologie moderne.

>> L’IA au service du secteur public : défis et opportunités pour le Vietnam

>> Ouverture de la première Conférence mondiale sur l'IA, la sécurité et l'éthique

>> L'édition 2025 de VivaTech ambitionne de rendre l'IA plus concrète

Photo : VGP/CVN

Samsung Vietnam présente l’expérience "Une nuit en tant que candidat" avec le thème "Galaxy AI comprend le vietnamien. Honorer le savoir vietnamien", qui se tient du 22 au 27 avril 2025 au Temple de la Littérature, à Hanoï.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la campagne "Galaxy AI comprend le vietnamien. Honorer les valeurs vietnamiennes", actuellement déployée par Samsung au Vietnam.

Il s’agit d’une série d’activités visant à honorer les bonnes valeurs du peuple vietnamien sur des sujets tels que la langue, le tourisme et l’identité nationale grâce à l’intelligence artificielle (IA) développée par les Vietnamiens.

Photo : VGP/CVN

À la suite du concours de création visuelle "Galaxy AI comprend le vietnamien. Honorer le tourisme vietnamien" lancé le 18 avril, l’événement d’expérience "Galaxy AI comprend le vietnamien. Honorer le savoir vietnamien" au temple de la Littérature offre aux participants l’opportunité d’explorer le patrimoine culturel et le savoir vietnamien à travers la technologie moderne et la langue nationale.

S’inspirant du parcours des concours mandarins d’autrefois, le programme se décline en cinq espaces thématiques : Inscription - Introduction - Débat doctrinal - Examen - Respect du savoir, recréant le cheminement de perfectionnement personnel et d’édification de carrière des lettrés d’antan, sous un regard contemporain.

À chaque arrêt, les visiteurs peuvent utiliser la série Galaxy S25 pour interagir avec des contenus recréés à l’aide de technologies de pointe, telles que le mapping 3D, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle linguistique.

Dans l’espace "Inscription", Galaxy AI ouvre un portail reliant le passé et le présent à travers la légende de "Nghê en posture d’adoration et Phénix dansant", recréée à l’aide de la technologie de cartographie 3D (Le nghê, qui est un animal mythique inspiré du chien, est aussi un motif décoratif purement vietnamien).

Photo : VGP/CVN

Les participants pénètrent ensuite dans l’espace "Introduction", consacré à l’initiation aux fondements moraux et éducatifs, où est mise en valeur la tradition confucéenne "D’abord, apprendre les rites, ensuite la littérature", à travers l’histoire du maître Chu Van An et du roi Ly Thanh Tông, figures emblématiques de la pensée éducative vietnamienne.

Dans l’espace "Débat doctrinal", les visiteurs incarnent le rôle de candidat lettré et sont invités à disserter de Galaxy AI sur les œuvres des anciens sages au pavillon Khuê Văn Các, haut lieu de la culture lettrée.

En arrivant à "Examen", ils sont invités à relever un défi intellectuel sous forme de sujets créatifs portant sur le thème "Marquer l’identité personnelle avec l’identité vietnamienne à l’ère moderne". Cette épreuve évoque symboliquement les concours mandarinaux, tout en l’inscrivant dans les questionnements contemporains.

À la fin du parcours, l’espace "Respect du savoir" honore l’esprit studieux transmis de génération en génération, et relie les valeurs éducatives vietnamiennes et sud-coréennes à travers des citations sélectionnées par Galaxy AI.

NDEL/VNA/CVN