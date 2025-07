David Greilsammer, magicien du piano, de retour au Vietnam

Le souffle suspendu, les regards fascinés : le 12 juillet, en soirée, malgré la pluie, le public hanoïen s’est pressé dans l’auditorium du Lycée français Alexandre Yersin pour retrouver le pianiste et chef d’orchestre franco-israélien David Greilsammer.

>> Le pianiste français David Greilsammer reviendra faire danser ses fées et ses rêves

Après avoir enchanté le public vietnamien l’an dernier, l’artiste est revenu au Vietnam avec un récital poétique et flamboyant intitulé "Fées, rêves et danses".

Un an après une tournée marquée par un beau succès, l’artiste est revenu tisser ses sortilèges au piano, dans un programme aussi audacieux que poétique. À travers un subtil entrelacement de pièces baroques et contemporaines, David Greilsammer entraîne son auditoire dans un voyage sensoriel, rêveur et profondément humain.

"Pour moi, le Vietnam, c’est un endroit très magique. Il évoque beaucoup de choses liées à l’univers du rêve. J’ai donc imaginé un programme avec des éléments de rêve, de danse, de féérie… Autant de choses qui, pour moi, résonnent avec ce pays. Certains liens sont évidents, d’autres plus secrets, mais tout ramène à cette idée de rêve et de mouvement. Chaque pièce a aussi son histoire particulière, et j’espère que le public ressentira une connexion forte", dit-il.

Du clavecin de Jean-Philippe Rameau aux pulsations modernes d’une œuvre commandée spécialement à la jeune compositrice britannique Georgie Ward, le fil conducteur est clair: sortir des sentiers battus.

"Je pense qu’il est très important de jouer aussi des pièces d’aujourd’hui, et pas seulement des œuvres du passé. Et donc, dans ce récital, ça me semblait comme une très belle opportunité de présenter aussi une pièce d’aujourd’hui", partage-t-il.

Assis près de la scène, Thành Duy, un Hanoïen passionné de musique, ne cache pas son émotion : "J’ai eu l’impression de flotter. C’était à la fois intime et grandiose. Il y a quelque chose dans sa manière de jouer qui semble raconter une histoire personnelle", note-t-il.

Une tournée élargie et stratégique

Soutenu par l’Institut français du Vietnam, le récital Fées, rêves et danses a sillonné le pays du 7 au 12 juillet. De Huê à Dà Nang, de Dà Lat à Hô Chi Minh-ville, avant de clôturer à Hanoï, cette tournée estivale a conquis le public vietnamien. En 2025, deux nouvelles villes ont été ajoutées à l’itinéraire: Dà Nang et Dà Lat. Une expansion stratégique.

"C’est nous qui avons fait ce choix, car Dà Lat est une Ville créative UNESCO pour la musique. Désormais, quand nous accueillons des musiciens classiques en tournée au Vietnam, nous les faisons passer par Dà Lat. En l’occurrence, le concert de David s’y est particulièrement bien passé. Quant à Dà Nang, la ville accueille l’une des antennes de l’Institut français. Nous y envoyons régulièrement nos artistes: musiciens, écrivains ou metteurs en scène. En général, ils se produisent à Hanoi, Huê, Dà Nang et Hô Chi Minh-ville, car ce sont les quatre antennes principales. Et pour la musique, nous ajoutons Dà Lat à cet itinéraire", explique Franck Boligini, directeur adjoint de l’établissement.

Quand la musique suspend le temps

À Hanoï, les notes semblaient danser dans l’air, tantôt éthérées, tantôt incandescentes. Le piano devient ici un médium d’évasion, de contemplation.

Parmi les spectateurs, un homme confié être venu sur un coup de tête, sans vraiment savoir à quoi s’attendre: "C’est ma femme qui est en France, qui va arriver à Hanoi au mois d’août, qui m’a envoyé un lien comme quoi il y avait un concert ce soir au lycée français. Moi, j’aime beaucoup le piano et la musique classique. Je ne connais pas l’artiste ce soir, mais j’étais curieux de venir", raconte-t-il.

"Je voulais juste passer un bon moment, débrancher un peu mon cerveau et profiter de la musique", ajoute-t-il avec un sourire.

Dans un monde où tout va vite, ce récital offre une parenthèse. Une bulle d’émotion, à la croisée de l’intime et de l’universel. Et David Greilsammer, tel un magicien du piano, en est le passeur.

VOV/VNA/CVN