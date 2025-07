Opportunités et défis dans la promotion des droits culturels à l’ère de la technologie 4.0

La quatrième révolution industrielle, portée par une vague de transformation technologique incluant le numérique, l’intelligence artificielle, le big data et l’internet des objets, bouleverse profondément tous les aspects de la vie humaine, y compris le domaine de la culture. Les droits culturels - c’est-à-dire le droit de participer, de créer, d’accéder et de jouir des valeurs spirituelles - ne sont plus limités par la géographie ou les moyens traditionnels, et bénéficient aujourd’hui d’une expansion sans précédent.

Pour le Vietnam, promouvoir et garantir les droits culturels à l’ère 4.0 ne relève pas seulement de l’engagement envers les conventions internationales, mais constitue également une tâche centrale pour préserver la culture nationale et valoriser le "soft power" dans un contexte de mondialisation et de numérisation. Toutefois, aux côtés de ces immenses opportunités se posent de nombreux défis, notamment en matière juridique, d’inégalités numériques et de protection de la propriété intellectuelle, ce qui exige des solutions synchronisées et efficaces.

Promotion des droits culturels à l’ère 4.0

Par le passé, l’accès et la participation à la culture étaient souvent limités par la distance géographique, les infrastructures techniques et les conditions socio-économiques. Cependant, l’ère du numérique et d’Internet a rapidement brisé ces barrières, permettant aux populations des zones rurales, montagneuses ou insulaires d’accéder plus facilement à l’information, aux valeurs et aux formes culturelles diverses venues du monde entier.

Le développement de technologies modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) ouvre également la voie à de nouvelles formes de création culturelle, riches, variées, multidimensionnelles et hautement interactives. Au Vietnam, l’industrie du jeu vidéo est un exemple emblématique de la manière dont la technologie ne se contente pas de diversifier les contenus culturels, mais stimule aussi le développement économique et culturel. En 2023, le pays comptait plus de 60 millions de joueurs, et cette industrie a connu une forte croissance grâce à l'application de l'IA et de la VR. Il s'agit d'une illustration concrète de l’élargissement sans précédent du droit à la création et à la jouissance culturelle.

En outre, les technologies numériques facilitent la numérisation, l’archivage et la préservation des valeurs traditionnelles et du patrimoine culturel national. Cela permet non seulement de préserver l’identité culturelle dans un contexte de mondialisation et d’intégration profonde, mais aussi de transmettre et de valoriser ces richesses auprès des jeunes générations et des amis internationaux. Ainsi, le droit de participer à la culture et d’en bénéficier devient plus vivant, et la vie culturelle communautaire gagne en richesse et en diversité.

L’industrie culturelle, qu’il s’agisse de secteurs traditionnels ou modernes, devient de plus en plus un pilier économique stratégique, avec une croissance rapide et une contribution significative au PIB. Selon les statistiques, entre 2018 et 2022, le nombre d’établissements économiques opérant dans le secteur culturel a augmenté en moyenne de plus de 7% par an, apportant des ressources précieuses au développement durable du pays. Cette croissance génère non seulement des opportunités d’emploi et une amélioration des revenus, mais elle stimule aussi la créativité et l’intégration, faisant du droit culturel non plus seulement un droit de jouissance, mais un véritable moteur de développement social.

Les médias sociaux et les plateformes numériques offrent également de nouvelles opportunités de participation communautaire, en particulier pour les jeunes – des acteurs dynamiques dans la création et la diffusion culturelles. Le partage, les commentaires et la création de contenus sur les réseaux sociaux favorisent un échange culturel de plus en plus démocratique, ouvert et multidirectionnel.

Défis et solutions

Cependant, au-delà des perspectives prometteuses, les droits culturels à l’ère du numérique sont confrontés à de nombreux défis. L’un des principaux obstacles réside dans le fait que le système juridique et les politiques en matière de droits culturels en général, ainsi que de protection de la propriété intellectuelle en particulier, ne suivent pas le rythme accéléré des nouvelles technologies. Cela entraîne une prolifération de copies illicites et d’exploitations commerciales non autorisées de produits culturels, qui ne sont ni reconnus, ni protégés, ni justement indemnisés. Les patrimoines culturels traditionnels et les créations numériques sont particulièrement vulnérables face aux risques de reproduction ou d’exploitation inéquitables, portant atteinte aux droits des communautés détentrices originelles et des créateurs individuels.

Par ailleurs, les inégalités numériques croissantes accentuent les écarts d’accès à la culture numérique entre les régions. Les zones reculées, pourtant riches en valeurs culturelles traditionnelles, manquent d’infrastructures réseau, d’équipements technologiques et de compétences numériques nécessaires pour participer activement à la vie culturelle numérique. Ce déséquilibre risque à la fois de mener à une dégradation du patrimoine traditionnel et de créer une forme d’exclusion sociale dans l’environnement culturel contemporain. Pendant ce temps, les grandes entreprises et les organisations dotées de ressources financières dominent l’exploitation et le développement des valeurs culturelles sur les plateformes numériques, créant un déséquilibre dans l’accès et les bénéfices culturels au sein des communautés.

Face à ces défis, il est urgent de perfectionner le système juridique et de mettre en place un cadre politique clair et flexible pour protéger la propriété intellectuelle et les droits d’auteur dans l’environnement numérique. Les politiques doivent également s’accompagner de mesures strictes contre les infractions, afin d’assurer un environnement créatif équitable et sain, tout en protégeant les communautés détentrices de patrimoines culturels contre une exploitation unilatérale qui pourrait entraîner la perte ou la déformation de leurs valeurs culturelles.

Parallèlement, la réduction des inégalités numériques est une tâche prioritaire. Il est essentiel d’investir dans le développement des infrastructures réseau dans les zones reculées, de généraliser les compétences numériques auprès des populations, et de renforcer l’éducation à la culture numérique. Ces efforts permettront un accès équitable à la culture et une participation active, tout en assurant la préservation et la valorisation durables des valeurs culturelles nationales, évitant ainsi leur disparition due à un manque d’accès à la technologie.

En outre, il convient de promouvoir une coopération étroite entre l’État, les organisations sociales et les communautés pour construire des programmes de création culturelle intégrant les technologies numériques. Cela créera un espace équitable et efficace pour les communautés créatives diverses. Une telle collaboration encouragera à la fois le développement de l’industrie culturelle et la protection des droits légitimes, tout en sensibilisant davantage la société à l’importance des droits culturels et au rôle des technologies.

Les droits culturels à l’ère de la technologie 4.0 sont non seulement élargis en termes d’échelle et de formes d’expression, mais ils exigent également des ajustements et une protection renforcée. Le numérique offre à chacun, à chaque communauté, la possibilité de participer plus profondément à la vie culturelle et d’explorer de nouveaux espaces de création, riches et efficaces, pour les artistes comme pour l’industrie culturelle. Toutefois, pour que ces droits soient véritablement mis en œuvre, il est nécessaire de perfectionner les lois et les politiques, de renforcer la surveillance en matière de propriété intellectuelle, et d’assurer une équité dans l’accès à la culture numérique, notamment pour les régions éloignées. Ce n’est qu’en mettant en œuvre des solutions coordonnées et efficaces que les droits culturels pourront véritablement devenir un levier puissant pour le développement durable de la société vietnamienne, contribuant à préserver l’identité nationale et à rehausser la position du pays dans le monde interconnecté d’aujourd’hui.

Thu Hiền - Hoàng Lan/CVN