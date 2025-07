Hanoï : deux programmes artistiques d’envergure pour la Fête nationale

Le premier spectacle, intitulé "Hanoï - Depuis l’automne historique de 1945", illuminera la place de la Révolution d’Août dans la soirée du 15 août. Le second, "Hanoï - Éternelle aspiration du Vietnam", se tiendra le 31 août au Centre national des expositions. Ce dernier se distinguera par sa dimension pluridisciplinaire, alliant musique, danse contemporaine, projections documentaires et technologies immersives telles que le mapping 3D, avec la participation d’artistes de renom et de troupes professionnelles de la capitale.

Ces événements visent à transmettre les traditions révolutionnaires et l’esprit patriotique, tout en éveillant une aspiration collective au développement national. Ils affirmeront également le rôle central de Hanoï en tant que capitale politique et culturelle du pays au cours des 80 dernières années. L’occasion aussi de mettre en valeur l’héritage culturel et historique millénaire de la ville, et de promouvoir son potentiel touristique auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

En parallèle de ces manifestations artistiques, un programme riche et varié d’activités complémentaires est prévu. Il comprendra des cérémonies d’offrande de fleurs et d’encens aux mémoriaux nationaux, un colloque scientifique de niveau national, une exposition de peintures intitulée "Printemps de l’indépendance" au musée Hô Chi Minh... Le programme sera complété par un duplex télévisé en direct, de nombreuses activités culturelles et sportives, des campagnes de promotion du tourisme et des produits OCOP, ainsi que des initiatives éducatives à destination des jeunes générations.

