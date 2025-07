"Maître et Élève" : une exposition à Moscou célèbre les 75 ans des liens Vietnam - Russie

À l’occasion du 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, une exposition artistique intitulée "Maître et Élève : la mélodie d’un chemin" s’est ouverte à la Galerie d’art Zurab Tsereteli, à Moscou.

L’événement présente près de 90 œuvres - peintures, sculptures, créations graphiques et arts décoratifs - réalisées par des maîtres soviétiques et russes de renom et leurs élèves vietnamiens, dont beaucoup sont membres des Académies des arts de l’Union soviétique et de la Russie.

La cérémonie d’ouverture a réuni Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, ainsi que de nombreux responsables et amateurs d’art.

Vasily Tsereteli, président de l’Académie russe des Arts, a souligné l’importance symbolique de cette exposition, mettant en lumière la transmission intergénérationnelle entre artistes russes et vietnamiens. Il a salué la qualité des œuvres, notamment celles de l’artiste du peuple Nikas Safronov.

Le vice-ministre russe de la Culture, Andrei Malyshev, a rappelé que la formation artistique conjointe avait façonné un "chemin" commun, illustrant la profondeur des liens bilatéraux.

Maria Zakharova, représentante du ministère russe des Affaires étrangères, a salué l’exposition, citant des poètes vietnamiens qui ont exprimé leur attachement à la Russie.

Cinq œuvres de l’"Artiste du Peuple" Ngô Manh Lân - père de Ngô Phuong Ly et l’un des premiers étudiants vietnamiens formés en Union soviétique dès 1962 - y sont également présentées. Ngô Phuong Ly a souligné que l’exposition témoignait du succès de la coopération en matière de formation artistique.

Elle s’est vu remettre la médaille d’or du Mérite artistique de l’Académie russe des arts pour ses contributions au développement artistique et aux relations culturelles internationales. Le sculpteur Dào Châu Hai, élève du Professeur et "Artiste du Peuple" P.I. Bondarenko, a quant à lui été nommé membre d’honneur étranger de l’Académie.

Le public peut découvrir l’exposition jusqu’au 28 septembre, reflet du dialogue fécond entre les maîtres russes et la sensibilité des artistes vietnamiens.

