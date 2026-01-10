Quand la photo fait vibrer l’identité nationale

Le concours Vietnam Heritage Photo Awards 2025 a révélé ses œuvres phares, des récits visuels saisissants sur la culture, le peuple et le patrimoine du pays. Danses ancestrales, rituels sacrés et artisanat millénaire capturés à travers l’œil affûté des photographes.

Photo : CTV/CVN

Sous le thème “Toucher le patrimoine - ressentir l’identité unique”, les images de l’édition 2025 se distinguent par leur plongée dans la beauté de la culture traditionnelle, offrant des clichés à la fois inédits et familiers. Les lauréats fusionnent art et message clair sur la préservation du patrimoine ; chaque photo raconte une histoire singulière qui éveille la fierté et renforce la conscience de l’identité nationale.

Rayonnement international

Ce concours met en exergue le pouvoir de la photographie pour promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger. Les œuvres couronnées exaltent la grâce du patrimoine vietnamien autant que la sincérité, la résilience et le tempérament de son peuple.

L’événement a reçu 1.034 candidatures de 203 créateurs nationaux, reflétant la diversité du patrimoine - matériel et immatériel -, des coutumes, festivals, vies communautaires et paysages de toutes les régions. La remise des prix a distingué plus de 30 œuvres en deux catégories : les Vietnam Heritage Photo Awards (Prix photographiques du patrimoine vietnamien : catégorie ouverte) et les Junior Vietnam Heritage Photo Awards (Prix juniors pour la génération Z : pour les jeunes de 18-28 ans), avec des médailles d’or, d’argent, de bronze et des prix d’encouragement.

La cérémonie, organisée fin novembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du 20e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre), a mis en lumière la photo Lê câp sac then cua nguoi Nùng Phàn Slinh o Lang Son (Pratique du chant then des Nùng Phàn Slinh à Lang Son) de Phan Huy Thiêp. Cette œuvre a remporté la médaille d’or dans la catégorie ouverte.

Les pratiques du chant then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thai ont été inscrites par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité en 2019.

Parmi les œuvres primées, Mua cây (Saison des semailles) de Hoàng Bich Nhung a obtenu une médaille d’argent dans la catégorie ouverte. La photographie montre des agriculteurs cultivant des rizières en terrasses pendant la saison d’irrigation à Lào Cai (juin 2024).

Hôi Giong Phu Dông (la Fête du Génie Giong) de Pham Quôc Dung a valu à son auteur un prix d’encouragement. La fête de Giong a lieu chaque année au milieu du 4e mois lunaire, en l’honneur de celui qui chassa les envahisseurs chinois de la dynastie des Shang (entre 1800 et 1025 av. J.-C.), marquant la première page glorieuse de l’histoire nationale de lutte contre les agresseurs étrangers. Célébrée au temple de Phù Dông en banlieue de Hanoï, elle figure parmi les festivités les plus grandioses du Nord Vietnam.

Elle a été également reconnue par l’UNESCO en 2010 par son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Cette fête offre une reconstitution saisissante de deux batailles légendaires menées par le saint Giong, ainsi qu’un cortège rituel empreint de ferveur.

Préserver l’héritage culturel

Gia banh dày (Pilage des gâteaux de riz gluant) de Dang Phuong Lan a également reçu un prix d’encouragement, avec son cliché de jeunes filles H’mông à Lào Cai pilant du riz gluant pour confectionner des banh dày lors du Nouvel An lunaire.

Nguyên Xuân Thao a immortalisé Lê Thuong Tiêu (L’érection du cây nêu) ou la cérémonie d’érection du mât du Têt à Huê (23e jour du 12e mois lunaire), l’un des derniers rituels royaux préservés dans l’ancienne capitale impériale.

Un mât rituel en bambou de 15 m a été porté par un groupe d’hommes habillés en soldats de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dans une procession de la porte Hiên Nhon à travers le palais Thai Hoà jusqu’au Thê Tô Miêu (Temple dynastique consacré au culte des empereurs), où il a été érigé. L’érection de la perche nêu le 23e jour du 12e mois lunaire marque le début du Têt.

Tiêp nôi (Succession) de Nguyên Quôc An a remporté la médaille d’or à la catégorie junior. La photo montre de jeunes garçons du village de Triêu Khuc (en banlieue de Hanoï) exécutant la danse Con di danh bông ou danse bông, l’une des dix danses ancestrales de Thang Long-Hanoï. La fête villageoise de Triêu Khúc a été classée patrimoine culturel immatériel national en 2019.

Un autre cliché de M. An, Kêt nôi tâm linh (Lien spirituel), a décroché la médaille d’argent chez les juniors pour sa couverture de la Fête de la procession des pétards du village de Dông Ky (Bac Ninh, Nord), reconnue patrimoine immatériel national en 2016.

Selon la légende, sous le règne du 6e roi Hùng, le général Thiên Cuong est venu recruter une armée dans le village de Dông Ky pour aider le roi à refouler des agresseurs. La victoire acquise, Thiên Cuong, à la tête de l’armée victorieuse, est retourné au village où il a organisé un défilé militaire avec une procession de pétards, et récompensé ses soldats d’un banquet. Cette fête est devenue une coutume qui s’est perpétuée jusqu’à ce jour.

Mise en valeur des fêtes populaires

Rôn ràng lê hôi (Effervescence de la fête) de Nguyên Van Bùi a obtenu le bronze pour sa représentation de la Fête de la pagode Dâu (Bac Ninh), classée patrimoine immatériel national depuis 2017.

Cet événement, qui a lieu le 8e jour du 4e mois lunaire, est l’une des plus grandes fêtes bouddhiques du Nord du Vietnam, au cours de laquelle les participants prient pour de bonnes récoltes. Il est organisé en même temps par les cinq villages, avec une grande procession vers la pagode principale des quatre saintes : Sainte-Mère Man Nuong, Déesse des Nuages, celles des Pluies, des Éclairs et du Tonnerre. Les cérémonies culturelles terminées, les quatre saintes sont ramenées à leurs pagodes. Après la cérémonie, débutent des jeux populaires et des compétitions sportives telles que les danses du bâton et du lion, du tambour, de la lutte traditionnelle, des échecs avec des pions humains...

Enfin, la série Mach nghê làm lu dông An Hôi (Artisanat de fabrication des brûle-parfums en bronze d’An Hôi) de Trinh Thi Hông Trang a reçu un prix d’encouragement chez les juniors, pour la belle mise en valeur de cet artisanat du village d’An Hôi.

Situé en banlieue de Hô Chi Minh-Ville, ce village de métier traditionnel s’active jour et nuit dans la fabrication de brûle-parfums en bronze, un métier vieux de plus de 200 ans jusqu’ici préservé, en dépit de l’urbanisation galopante.

Thuy Hà/CVN