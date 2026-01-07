Love in Vietnam sert de pont entre les cultures à l’écran

Une romance interculturelle captivante se déroulant dans les paysages et les villes du Vietnam, la coproduction vietnamo-indienne Love in Vietnam se positionne à la fois comme un film populaire et une vitrine du soft power vietnamien, visant à rehausser l’image du pays à l’international tout en suscitant l’intérêt pour son tourisme, sa culture et son peuple.

>> Love in Vietnam tisse des liens entre les cultures vietnamienne et indienne

>> Love in Vietnam - une romance interculturelle sur grand écran

>> Le Vietnam sous les projecteurs de Bollywood : levier pour le tourisme

Photo : NDEL/CVN

Réalisé et écrit par Rahhat Shah Kazmi, le film est une coproduction de RFK Studio, Innovations India et 1-All Stars Vietnam, avec le soutien du Consulat général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville et du Consulat général du Vietnam à Mumbai. Cette collaboration a pour objectif de promouvoir les échanges culturels et artistiques entre les deux pays.

Le film a été présenté en avant-première au Festival du film asiatique de Dà Nang 2025 et a par la suite reçu plusieurs prestigieuses récompenses, dont celles du Meilleur film d’Asie et du Meilleur réalisateur d’Asie aux Seoul Global Movie Awards.

Son récit s’inspire de La Madone au manteau de fourrure de l’écrivain turc Sabahattin Ali, un des plus grands classiques de la littérature turque. Publié pour la première fois en 1943, ce roman a été traduit en 17 langues et vendu à des dizaines de millions d’exemplaires à travers le monde.

Photo : CTV/CVN

Love in Vietnam suit Manav, fils privilégié d’une famille de milliardaires indiens, qui chérit la liberté et la musique. En désaccord avec ses ambitions, il est envoyé par son oncle au Vietnam pour étudier l’agriculture.

Dans un pays étranger, marqué par une langue, des coutumes et un rythme de vie différents, Manav découvre par hasard une peinture de Linh, une artiste vietnamienne belle, forte et passionnée. Coup de foudre immédiat, il se sent irrésistiblement attiré par elle.

Au fil du récit, les malentendus et les chocs culturels initiaux laissent place à un lien artistique et émotionnel profond, révélant comment les relations peuvent transcender les frontières.

Plus qu’une simple histoire d’amour, Love in Vietnam se veut un symbole d’amitié et de connexion culturelle entre deux pays au patrimoine riche et à la passion commune pour le cinéma.

Le réalisateur Kazmi a souligné que le Vietnam offre un cadre idéal pour dépeindre une histoire d’amour à la fois authentique et digne, où la splendeur des images n’est pas un simple spectacle, mais une toile de fond significative.

Une cinématographie soignée présente le Vietnam comme un pays à la fois captivant et diversifié, des plages de sable blanc aux eaux turquoises de Dà Nang au charme paisible et ancien de Hôi An, en passant par le rythme dynamique et moderne de Hô Chi Minh-Ville.

La ville de Dà Lat, dans les hauts plateaux du Centre, et l’île de Phu Quôc, dans la province de An Giang (Sud), jouent un rôle particulièrement important dans le film, offrant un équilibre harmonieux entre romance et modernité.

Photo : CTV/CVN

À Dà Lat, des lieux comme l’Espace culturel et spirituel bouddhiste Vajrayana de Samten Hills Dalat créent un espace sacré et propice à la contemplation, où les émotions des personnages s’intensifient.

Phu Quôc, quant à elle, marque les esprits par des moments romantiques saisissants, notamment le feu d’artifice illuminant le ciel nocturne et le baiser des protagonistes sur l’emblématique Pont des baisers.

Le film réunit une distribution et une équipe de production prestigieuses, avec notamment Shantanu Maheshwari et Kha Ngân dans les rôles principaux.

Maheshwari est un acteur et danseur renommé, surtout connu pour Dil Dosti Dance. Il a remporté la huitième saison de Fear Factor : Khatron Ke Khiladi et est membre des Desi Hoppers, champions du Championnat du monde de danse à Los Angeles. Il a fait ses débuts au cinéma dans Gangubai Kathiawadi (2022) et a remporté le prix IIFA du meilleur espoir masculin.

Kha Ngân est une actrice vietnamienne montante, admirée pour sa beauté naturelle et ses interprétations d’une grande profondeur émotionnelle. Parmi ses œuvres notables figurent 11 Months 5 Days (récompensé par un Cerf-volant d’or), 100 Days with You et Suddenly Happy Family. Elle est également active dans la musique et l’animation télévisée.

Parmi les autres artistes figurent Avneet Kaur, Farida Jalal, Thanh Hiên et Đinh Y Nhung. Le film sortira dans les cinémas vietnamiens le 9 janvier, après sa sortie en Inde et en République de Corée.

VNA/CVN