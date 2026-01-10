Une soirée artistique honorant l’amitié Vietnam - Laos

Le soir du 9 janvier 2026, le stade national du Laos à Vientiane s’est illuminé lors d’une soirée artistique d’une ampleur exceptionnelle, placée sous le thème "Vietnam - Laos : Épopée de l’amitié".

Photo : VNA/CVN

L’événement, organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère lao de la Culture et du Tourisme, ainsi que l’ambassade du Vietnam au Laos, a constitué un moment d’intense communion célébrant la grande amitié unissant les deux pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao ; de Sonexay Siphandone, Premier ministre du Laos ; de Nguyên Van Hùng, ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et d’autres responsables vietnamiens et lao.

La soirée a également attiré près de 17.000 spectateurs.

Prenant la parole, le ministre Nguyên Van Hùng a souligné que, par le langage universel de l’art, le programme visait à honorer les réalisations remarquables du Parti, de l’État et du peuple lao. Il a qualifié l’événement de "nouveau jalon", contribuant à renforcer davantage les liens de solidarité, de confiance et de fraternité sincère entre deux peuples unis comme des camarades et des frères.

Répondant avec émotion, la ministre lao de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaketh, a exprimé sa profonde gratitude pour ce précieux cadeau spirituel offert par le Vietnam, affirmant que la soirée constituait une illustration vivante de l’attachement stratégique et durable entre les deux cultures.

D’une durée de 90 minutes, le programme artistique s’est articulé autour de trois chapitres aux émotions continues. Le premier "Truong Son - Source de la solidarité" a retracé, à travers la musique et l’image, les pages héroïques de l’histoire commune, marquées par la solidarité indéfectible entre les peuples et les armées des deux nations. Le deuxième, "Parfums de Champa - Lotus d’or", a plongé le public au cœur des patrimoines culturels, célébrant la beauté du pays au million d’éléphants et celle du Vietnam aux paysages majestueux. Le troisième chapitre, "Un avenir commun", a offert une explosion de musique moderne et dynamique, traduisant les aspirations partagées des deux pays à se projeter ensemble dans une nouvelle ère de développement.

VNA/CVN