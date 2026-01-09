XIVe Congrès national du Parti : projection de films révolutionnaires à Hanoï

Pour célébrer le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’Institut du film du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, organisera à Hanoï un programme spécial de projections cinématographiques.

Photo : CTV/CVN

L'événement, consacré à des œuvres emblématiques du cinéma révolutionnaire vietnamien, se tiendra du 14 au 17 janvier au cinéma Ngoc Khanh, à Hanoï.

La programmation, soigneusement élaborée, vise à toucher toutes les générations de spectateurs en revisitant les grandes étapes de l’histoire nationale. L’ouverture officielle aura lieu dans la matinée du 14 janvier avec la projection du film classique Dên hen lai lên (When the Date Comes Again, 1974), réalisé par Trân Vu, lauréat du Lotus d’or lors du 3ᵉ Festival du film du Vietnam. Le cycle se poursuivra le 15 janvier avec Sao thang Tam (August Star, 1976) de Trân Dac, puis le 16 janvier avec le chef-d’œuvre de l’Artiste du peuple Hai Ninh, Vi tuyên 17 ngay và dêm (17th Parallel, Nights and Days, 1972), un film primé à de nombreuses reprises sur la scène internationale, notamment à Moscou.

La journée de clôture du 17 janvier proposera deux séances distinctes : une matinée dédiée aux films d'animation classiques pour le jeune public et une soirée finale consacrée au long-métrage Dia dao - Mat troi trong bong tôi (Tunnel: Sun in the Dark - 2025). Ce film récent du réalisateur Bùi Thac Chuyên a remporté le Lotus d'argent lors du dernier Festival du film du Vietnam.

Selon les responsables de l’Institut du film du Vietnam, cette manifestation constitue une activité politique et culturelle majeure. Elle vise non seulement à promouvoir l’éducation aux traditions révolutionnaires et à renforcer la confiance des citoyens envers la direction du Parti, mais aussi à retracer de manière vivante les étapes héroïques de la lutte pour la libération nationale et l’unification du pays.

Afin de permettre un large accès à ces œuvres historiques, l’ensemble des projections sera gratuit.

VNA/CVN