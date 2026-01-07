Inauguration de l’exposition "La jeunesse sur la légendaire route 1C"

>> "Hanoï resplendissante" : une exposition immersive entre patrimoine et innovation

>> Hanoï raconte son patrimoine à travers une exposition numérique immersive

>> Une exposition marque les 80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam

Le 7 janvier, au Musée des vestiges de la guerre (Hô Chi Minh-Ville), l’exposition thématique "La jeunesse sur la légendaire route 1C' a été officiellement inaugurée. Cette activité s’inscrit dans le cadre des célébrations du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh, ainsi que du congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030 et du XIVᵉ Congrès national du Parti.

L’exposition est organisée par le Musée des vestiges de la guerre en coordination avec le Comité de liaison des anciens cadres de l’Union de la Jeunesse du Vietnam dans le Sud. Elle vise à rendre hommage à la route 1C, une voie de ravitaillement stratégique exceptionnelle durant la guerre de résistance pour la libération nationale, considérée comme une "artère souterraine" reliant la frontière du Sud-Ouest jusqu’au cap de Cà Mau.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Lâm Ngô Hoàng Anh, directeur adjoint chargé de la gestion et de l’administration du Musée des vestiges de la guerre, a souligné que la route 1C est née dans un contexte où les voies de transport maritime étaient sévèrement bloquées. Elle est ainsi devenue la deuxième artère vitale, après la piste Hô Chi Minh en mer, jouant un rôle crucial dans le soutien logistique au champ de bataille du Sud-Ouest.

À travers l’exposition, le musée présente pour la première fois l’histoire des Jeunes Volontaires du Sud-Ouest.

"Il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’une route, mais de celle de la volonté, du sens des responsabilités et de la beauté de la jeunesse vietnamienne durant des années extrêmement éprouvantes. Nous espérons que, grâce à cette exposition, le public et en particulier la jeune génération, pourra mieux comprendre l’histoire nationale et de ce fait éprouver davantage de fierté et de respect pour la valeur de la paix", a exprimé M. Hoàng Anh.

L’exposition présente 109 photographies, documents et objets, reconstituant de manière vivante une période historique difficile mais héroïque de l’armée et de la population du Sud-Ouest, notamment les contributions discrètes mais essentielles des forces de jeunes volontaires sur la route 1C. Ces contributions ont participé à la Grande Victoire du Printemps 1975, à la libération du Sud et à la réunification du pays.

Le contenu de l’exposition est structuré en quatre parties : "Là où la légende commence", "Sous l’encerclement du feu et des balles", "La vie et le combat des jeunes volontaires sur la route 1C", et "Souvenirs et reconnaissance".

Ces sections mettent en lumière le rôle stratégique de cette route, la brutalité de la guerre et les souvenirs indélébiles des témoins historiques.

Au-delà d’un simple espace de présentation de documents et d’objets, l’exposition revêt une profonde valeur éducative, contribuant à diffuser les valeurs historiques, à nourrir la fierté nationale et à renforcer le sens de la responsabilité de transmission chez les jeunes générations d’aujourd’hui.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Musée des vestiges de la guerre, en collaboration avec le Comité de liaison des anciens cadres de l’Union de la Jeunesse du Vietnam dans le Sud a également remis de nombreux cadeaux symboliques en signe de reconnaissance aux anciens Jeunes Volontaires ayant participé à la route 1C.

À cette occasion, le Syndicat et la cellule de la jeunesse du Musée des vestiges de la Guerre ont aussi pris en charge le soutien à Cao Long Phiêu, ancien cadre des jeunes volontaires de la Brigade I de la route 1C, jeunes volontaires du Sud-Ouest. Ce geste concret témoigne du sens des responsabilités et de l’esprit de gratitude de la jeunesse actuelle envers les contributions et les sacrifices des générations précédentes.

Texte et photos : Minh Thư/CVN