Cinq nouveaux patrimoines culturels immatériels nationaux reconnus au Vietnam

Le savoir-faire lié à la culture et à la transformation du longane de Hung Yên figure parmi les cinq nouveaux patrimoines culturels immatériels nationaux récemment reconnus par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

>> La vitalité du patrimoine culturel vietnamien en grand format

>> Le costume des Dao quân chet, héritage vivant à valoriser

>> Quand le phở et les marionnettes sur l’eau portent l’âme culturelle du Vietnam vers l’UNESCO

Photo : VNA/CVN

Ces patrimoines, relevant des catégories des fêtes traditionnelles, des savoirs populaires, des métiers artisanaux, des pratiques sociales et des croyances, sont répartis dans les provinces de Hung Yên, Ninh Binh et Nghê An.

La liste des cinq patrimoines culturels immatériels nationaux nouvellement reconnus comprend :

Le savoir-faire lié à la culture et à la transformation du longane de Hung Yen, relevant des quartiers de Hông Châu, et de Son Nam, ainsi que des communes de Tân Hung, de Khoai Châu, de Triêu Viêt Vuong et de Tiên Lu, province de Hung Yên. Cette reconnaissance honore les méthodes de culture et de transformation de ce fruit emblématique, qui autrefois offert aux rois, demeure un symbole de l'excellence agricole du delta du fleuve Rouge.

La fête du nouveau riz de l’ethnie Muong, province de Ninh Binh. Il s’agit d’un rituel traditionnel étroitement lié au cycle agricole de l’ethnie Muong. Célébrée après chaque moisson, elle vise à exprimer la gratitude envers le Ciel, la Terre et les ancêtres, tout en priant pour des récoltes abondantes et une vie prospère.

Le mariage traditionnel de l’ethnie Muong, province de Ninh Binh. Véritable pilier de l'identité locale, le mariage chez les Muong est une tradition vivante dont le rythme est dicté par la riziculture irriguée. Les cérémonies sont privilégiées durant la morte-saison agricole, juste après les récoltes, moment où les familles jouissent de temps libre et de réserves alimentaires suffisantes.

Le savoir-faire relatif à la préparation des plats à base d'anguilles à Nghê An. Ce savoir s'est formé, accumulé et transmis de génération en génération parmi les habitants de la région, étroitement lié aux conditions naturelles, aux moyens de subsistance et à la vie quotidienne des populations de la province de Nghê An.

La fête du temple de Mai Bang, quartier de Cua Lo, province de Nghê An : elle est associé au culte de Chiêu Trung Dai Vuong Lê Khoi, un général talentueux du début de la dynastie Le, qui a apporté une contribution significative au soulèvement de Lam Son, aidant le roi Le Loi à vaincre l'armée Ming d'invasion, et également à la mise en valeur des terres, à l'établissement de villages et à la stabilisation de la vie des habitants.

Le Vietnam compte désormais dix-sept patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

VNA/CVN