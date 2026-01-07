La V-pop, ce "sound" vietnamien qui conquiert à l’international

Selon un livre blanc récemment publié, les artistes et le public vietnamiens affirment avec force leur identité V-pop, mêlant patrimoine culturel et tendances internationales.

Photo : Vtcnews/CVN

Intitulé Paysage musical vietnamien 2025-2026, ce livre blanc, réalisé par des chercheurs de l’École de communication et de design de l’Université RMIT Vietnam, dresse le portrait d’un secteur musical en pleine mutation, marqué par une croissance rapide et des ambitions grandissantes.

Des concerts à guichets fermés aux tubes folkloriques devenus viraux, l’année 2025 s’est imposée comme une année charnière. Plus de 800 événements musicaux ont eu lieu dans tout le pays, le mois d’août se distinguant comme le pic de l’activité musicale en direct.

Des spectacles d’envergure comme V Concert – Rang ro Viêt Nam et Tô quôc trong tim ont attiré chaque soir entre 25.500 et 50.000 spectateurs, témoignant d’un fort engouement pour les expériences culturelles immersives.

Les artistes vietnamiens se sont également illustrés sur la scène internationale. Duc Phuc a remporté la première place à Intervision 2025 à Moscou, tandis que Phuong My Chi a terminé troisième à Sing! Asia 2025.

Parallèlement, des stars internationales ont été attirées par le Vietnam. La tournée mondiale Übermensch de G-Dragon a, à elle seule, rassemblé près de 100.000 fans, confirmant l’influence croissante du pays en tant que pôle musical régional.

"L’année 2025 a marqué une transformation remarquable pour le marché musical et l’industrie culturelle vietnamiens, reflétant non seulement une croissance quantitative, mais aussi un bond qualitatif significatif", a déclaré le professeur associé Nguyên Van Thang Long, chef de l’équipe de recherche.

Il a toutefois souligné que pour être plus compétitif sur les marchés régionaux et mondiaux, il sera nécessaire d’approfondir la professionnalisation du secteur, de mettre en œuvre des stratégies de développement durable et de cultiver une identité V-Pop affirmée.

"Le moment est venu non seulement d’organiser des événements d’envergure, mais aussi de bâtir une industrie culturelle riche et authentique", a-t-il déclaré.

Le rapport inscrit la musique au cœur du programme de développement culturel du Vietnam. Dans le cadre du Programme national de développement culturel 2025-2035, plus de 122.000 milliards de dôngs (plus de 4,6 milliards de dollars) ont été alloués à la préservation des traditions et au renforcement du rayonnement culturel international du pays. L’étude souligne que la musique est en passe de devenir l’un des outils les plus dynamiques de la diplomatie culturelle.

La Professeure Donna Cleveland, doyenne de l’École de communication et de design de RMIT Vietnam, a déclaré : "La musique peut créer des liens non seulement entre différents secteurs créatifs, mais aussi entre les pays. Grâce à elle, l’identité vietnamienne peut renforcer son influence régionale et mondiale. C’est une occasion unique pour la culture de devenir un moteur de développement durable et une forme de soft power qui contribue à façonner l’image du Vietnam pour l’avenir".

Parmi les dix tendances émergentes identifiées dans le livre blanc, plusieurs mettent l’accent sur la promotion de l’identité vietnamienne et la transmission du récit culturel à travers la musique.

L’un des mouvements les plus marquants est le V-folktriotisme, une vague de musique patriotique d’inspiration folklorique réinventée à travers des genres modernes comme l’EDM et la pop. L’année dernière, des albums tels que Bac Bling de Hòa Minzy et "Made in Vietnam" de DTAP ont non seulement dominé les playlists, mais ont également alimenté la fierté culturelle et stimulé le tourisme. Le projet de DTAP, qui a réuni 25 artistes de différentes générations, est devenu un véritable phénomène culturel en associant la musique à un voyage à travers le pays, célébrant les sites historiques et le patrimoine national.

Une autre tendance marquante est la glocalisation. Des artistes comme Hoàng Thuy Linh et Phuong My Chi produisent une musique à portée internationale tout en préservant une forte identité locale, faisant de chaque sortie ce que le rapport décrit comme un passeport culturel. En mêlant mélodies et imagerie folkloriques à une production contemporaine, ils contribuent à faire rayonner la musique vietnamienne à l’international grâce à son authenticité plutôt qu’à l’imitation.

Une troisième tendance, l’utilisation des mélodies locales pour la promotion touristique, souligne le rôle croissant de la musique dans le tourisme. Le succès viral de Bac Bling a incité les autorités de la province de Bac Ninh à proposer des visites gratuites le week-end des lieux présentés dans le clip, attirant des centaines de visiteurs chaque semaine. Suite aux importantes fusions administratives de 2025, la musique est de plus en plus utilisée comme un outil stratégique pour aider les régions à redéfinir leur identité culturelle et à renforcer leur attractivité touristique.

Au-delà de 2025, le rapport s’interroge sur la manière de pérenniser les succès récents et d’affirmer une identité V-pop distinctive sur la scène internationale.

L’équipe de recherche soutient que des stratégies structurées, englobant le développement des artistes, les partenariats public-privé et la collaboration intersectorielle, sont essentielles pour transformer l’industrie musicale vietnamienne, actuellement dynamique, en une force mondiale.

Les artistes demeurent au cœur de cet écosystème, jouant à la fois le rôle de conteurs émotionnels et d’ambassadeurs culturels, tissant des liens entre les publics nationaux et internationaux. La convergence de la créativité, du management professionnel et de la technologie façonne une nouvelle génération d’artistes vietnamiens dont les styles individuels influencent non seulement les goûts musicaux, mais contribuent également à faire rayonner l’identité vietnamienne à travers le monde.

Le rapport souligne également que, pour une large diffusion, la musique et les produits culturels doivent être intelligemment présentés, posséder une identité propre, une forme contemporaine et une forte résonance émotionnelle. Une chaîne de valeur complète est nécessaire, englobant la création, la production, la distribution, la communication et les produits dérivés, notamment le tourisme.

"Soutenue par des investissements systématiques et une vision globale, la musique peut devenir un pont qui fait rayonner le patrimoine vietnamien, non plus seulement un art, mais un atout stratégique pour une intégration culturelle durable", a déclaré le professeur associé Nguyên Van Thang Long.

"Avec ce rapport, nous souhaitons partager des informations précieuses avec les artistes, les marques et les décideurs politiques prêts à façonner cet avenir", a-t-il conclu.

VNA/CVN