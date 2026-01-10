Culture : de nouvelles normes établies

Une vie culturelle dynamique, qui s’épanouit dans de nombreux espaces - des domaines du divertissement et de la création jusqu’à l’environnement numérique - constitue l’un des traits caractéristiques de la scène culturelle vietnamienne en 2025.

Dans un contexte de transformation technologique rapide, avec une montée en puissance notable des capacités créatives et du goût du public, ainsi que l’établissement progressif de normes de comportement sur les espaces numériques… la culture vietnamienne est en train de voir l’émergence de nouvelles normes.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de normes portant sur la qualité, les valeurs et les modes de création - discrètes mais durables - qui contribuent à façonner l’identité culturelle d’une nouvelle phase de développement.

Créativité et expérience rehaussées

L’un des mouvements les plus remarquables de la vie culturelle en 2025 est l’élévation notable des standards dans les technologies de divertissement. Lors des événements culturels, des spectacles et des œuvres cinématographiques ou artistiques, du montage de la scène et de la gestion de la lumière et du son jusqu’aux processus de production, de postproduction et aux effets spéciaux, le public perçoit clairement la différence en termes de professionnalisme et de qualité. Les productions soigneusement conçues et maîtrisant les technologies offrent une expérience de consommation plus complète, tout en élevant les attentes du public à un niveau supérieur.

Ce changement dans l’expérience directe contribue également à améliorer les capacités d’appréciation du public. Habitué à des œuvres parfaitement réalisées, le public devient plus sensible aux productions bâclées, simplistes ou excessivement formelles. Les normes de consommation culturelle ne sont donc plus indulgentes, mais étroitement liées à des exigences de qualité, de professionnalisme et de respect envers le spectateur.

Photo : VNA/CVN

De plus, de nombreuses innovations dans l’organisation et la production de contenus de divertissement de qualité ont marqué des avancées significatives, offrant au public des expériences inédites et élevées, et parfois même orientant les tendances de consommation culturelle.

Dans la création artistique et le divertissement, le public n’est plus indulgent envers les productions superficielles, provocatrices ou visant uniquement l’audience. Les débats sociaux autour des émissions de téléréalité, des œuvres musicales et cinématographiques au cours de l’année écoulée montrent une exigence de plus en plus claire : les acteurs culturels ne se contentent pas d’“être différents”, ils doivent aussi assumer la responsabilité sociale des effets de cette différence. La liberté créative reste reconnue, mais elle ne signifie plus se tenir en dehors de toutes les normes.

L’espace numérique - longtemps considéré comme une “zone grise” en matière de standards - a également connu des ajustements notables. En 2025, on observe une augmentation des comportements d’autorégulation : les utilisateurs font preuve de plus de prudence dans leurs propos et ont une conscience accrue des conséquences juridiques et éthiques du partage d’informations. La dénonciation des fausses informations, des propos haineux et des atteintes à la vie privée n’est plus une réaction spontanée, mais devient progressivement une attitude culturelle répandue.

Le public redéfinit les valeurs

L’année 2025 révèle également une évolution marquée dans la manière dont la société se positionne face aux personnalités publiques. La notoriété ne constitue plus un “bouclier” absolu face aux normes culturelles. Le public accorde une attention croissante à la responsabilité sociale, au mode de vie et aux comportements des personnes influentes. Les choix - et les non-choix - du public génèrent ainsi une forme de pouvoir symbolique significatif. La diminution du soutien, le désengagement ou la suspension de la consommation de produits associés à des images jugées non conformes deviennent des messages sociaux clairs, contribuant à l’établissement de valeurs communes dans la vie culturelle.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à ce relèvement des exigences en matière de responsabilité, l’année 2025 marque aussi un fort retour des valeurs culturelles durables et fondamentales. Le public manifeste un intérêt croissant pour la culture de la lecture, le patrimoine, l’histoire et les activités artistiques porteuses de profondeur. Les événements culturels communautaires liés à l’identité locale, à la mémoire historique ou à des modes de vie écologiques et plus lents attirent la participation de nombreux groupes sociaux, en particulier des jeunes. Cette dynamique témoigne d’une transformation importante de l’échelle des valeurs : du “rapide - abondant - visible” vers le “lent - profond - porteur de sens”.

Dans un espace numérique en constante expansion, ces valeurs continuent de se diffuser et de se consolider. Une culture numérique est progressivement en train de se former, entraînant une évolution des modes de création. Les professionnels du secteur sont contraints de s’adapter à un environnement multiplateforme et à un rythme accéléré, tout en intégrant l’intelligence artificielle comme un outil de soutien à la création, sans pour autant remettre en cause le rôle central de l’être humain dans l’orientation des valeurs et de la profondeur humaniste.

L’établissement de nouvelles normes pose également des exigences importantes en matière de gestion culturelle. En 2025, il apparaît clairement que la gouvernance culturelle ne peut plus se limiter au contrôle ou à la sanction, mais doit évoluer résolument vers un rôle de facilitation et de construction : définir des cadres de valeurs, orienter les tendances et soutenir les initiatives créatives positives.

Les nouvelles normes mises en place en 2025 montrent que la vie culturelle vietnamienne est engagée dans un processus d’autorégulation vers une plus grande maturité. Il ne s’agit pas de modèles rigides, mais d’un système de valeurs ouvert, suffisamment solide pour préserver l’identité et suffisamment flexible pour s’adapter. Dans un contexte de fortes mutations, ce relèvement discret mais constant des standards constitue le socle d’une phase de développement culturel plus durable.

Phuong Thao - Xuân Lôc/CVN