Le printemps dans la révolution vietnamienne à travers une exposition thématique

Une exposition thématique intitulée "Printemps - source de victoire" a été inaugurée le 6 janvier au Musée national d’histoire, à Hanoï. L’événement s’inscrit dans les célébrations du 80ᵉ anniversaire de l’Assemblée nationale du Vietnam, du 85ᵉ anniversaire du retour au pays du Président Hô Chi Minh (1941-2026) et du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (1930-2026).

Photo : VNA/CVN

Lors du vernissage, le directeur du Musée national d’histoire, Nguyên Van Doan, a souligné que l’exposition met en lumière les moments charnières de l’histoire nationale survenus au printemps. Le parcours, composé de plus de 150 documents, images et objets, se divise en trois parties distinctes.

La première, intitulée "Printemps de la révolution", retrace la naissance du Parti en 1930 et le retour du dirigeant Nguyên Ai Quôc en 1941. Les visiteurs peuvent y découvrir des documents historiques tels que les premières plateformes politiques de 1930, ainsi que des objets personnels utilisés par le Président Hô Chi Minh à Cao Bang.

La deuxième, sur le thème « Printemp de l’indépendance », est consacré à la victoire de la Révolution d'Août 1945 et à la naissance de la République démocratique du Vietnam. Il présente des souvenirs liés aux premières élections législatives du 6 janvier 1946, notamment des urnes et des cartes d'électeurs de l'époque.

La troisième, intitulée "Printemps de l’aspiration", illustre les 40 ans du renouveau et de développement du pays. Elle met en avant les réalisations socio-économiques, ainsi que les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti. Des images récentes, comme les célébrations du 70e anniversaire de la victoire de

Diên Biên Phu, du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification, du 80e anniversaire de la Fête nationale, y sont exposées.

Selon les organisateurs, l’exposition souligne la continuité historique et transmet les valeurs patriotiques aux jeunes générations. Elle reste ouverte au public jusqu’en juillet 2026.

VNA/CVN