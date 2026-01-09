Hanoï mise sur l’innovation pour valoriser son patrimoine culturel

Depuis la fin de l’année 2025, plusieurs sites patrimoniaux de Hanoï ont renouvelé leurs produits touristiques en appliquant des technologies et des formes créatives afin d’améliorer l’expérience des visiteurs.

Le 1er janvier 2026, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature - Van Miêu - Quôc Tu Giam a lancé le circuit nocturne expérimental "Âm sac Viêt". Ce produit de tourisme culturel propose aux visiteurs une découverte nocturne du site à travers plusieurs espaces patrimoniaux, des activités liées à des métiers traditionnels et à la calligraphie, et se conclut par des programmes de musique traditionnelle.

Selon son directeur, Lê Xuân Kiêu, ce circuit met en valeur les valeurs éducatives et culturelles du site par une approche moderne, en complément des dispositifs de projection 3D mapping déjà mis en œuvre.

Parallèlement, la zone du lac Van, relevant du complexe du Temple de la Littérature, a été réaménagée en un nouvel espace créatif ouvert au public, accueillant des activités de présentation de l’artisanat traditionnel, de la gastronomie de Hanoï et des programmes artistiques à but non lucratif destinés à la communauté.

Ces initiatives s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Résolution N°09-NQ/TU du Comité municipal du Parti de Hanoï, qui met l’accent sur l’application des acquis scientifiques et technologiques ainsi que de l’innovation afin de préserver et de valoriser les patrimoines culturels de la capitale. Dans cet esprit, plusieurs sites ont développé de nouveaux produits, notamment le circuit nocturne "Ngoc Son - Nuit mystérieuse" au temple Ngoc Son, ou encore les programmes créatifs lancés à la Cité impériale de Thang Long.

Récemment, le site du patrimoine de la Cité impériale de Thang Long a introduit de nouveaux produits culturels intégrant la technologie et les arts du spectacle, parmi lesquels le spectacle "Kinh dô Thang Long", utilisant le 3D mapping et des espaces d’expérience numérique pour renforcer l’interactivité et la qualité de la visite.

Ces démarches témoignent de la volonté de Hanoï de renouveler les modes de valorisation du patrimoine, de rapprocher les sites culturels du public et de promouvoir le développement durable de l’industrie culturelle sur la base de l’innovation et de la créativité.

