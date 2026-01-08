Dà Nang dévoile le thème de son Festival international de feux d'artifice 2026

Le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) 2026 se tiendra du 30 mai au 11 juillet sous le thème "Dà Nang - United Horizons", a annoncé le comité d’organisation le 7 janvier.

Photo : VNA/CVN

Le thème de cette édition illustre le renouveau de Dà Nang à la suite de sa fusion avec la province de Quang Nam. Il met en lumière l’harmonie entre la nature, la culture, l’architecture et le tourisme, tout en reflétant le dynamisme d’une destination moderne, intégrée et en plein essor, attachée à la préservation de son identité nationale.

Les six soirées de compétition du DIFF 2026 s’articuleront autour de thématiques symbolisant le développement de ce pôle économique côtier du Centre du Vietnam à l’ère numérique : Nature, Patrimoine, Culture, Créativité, Vision et Horizons unis.

Le festival réunira deux équipes vietnamiennes et huit équipes internationales venues de Chine, d’Italie, d’Allemagne, du Portugal, de France, du Japon, de Macao (Chine) et d’Australie. Quatre d’entre elles participeront pour la première fois à l’événement, promettant des performances inédites et des moments forts.

Comme lors des éditions précédentes, les feux d’artifice seront tirés depuis le port du fleuve Hàn, tandis que la tribune principale et la scène seront installées sur la rue Trân Hung Dao, face au site de lancement.

VNA/CVN