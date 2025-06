Quand créativité rime avec attractivité : les festivals au cœur du tourisme

Les festivals culturels créatifs deviennent progressivement un nouvel élan pour le développement du tourisme, alors que de plus en plus de localités investissent méthodiquement et à grande échelle dans ces événements.

>> Nécessité d'attirer les investissements dans les infrastructures touristiques

>> Transformation numérique et innovation : les nouvelles tendances du tourisme vietnamien

>> Le Vietnam accueille plus de 9,2 millions de touristes étrangers en cinq mois

Photo : VNA/CVN

Non seulement ces festivals contribuent à façonner l’image de marque des destinations, mais ils reflètent aussi l’identité propre de chaque région, renforcent leur compétitivité et génèrent des revenus touristiques significatifs. Le défi consiste cependant à développer ces festivals modernes de manière durable, tout en préservant l’identité culturelle singulière de chaque localité.

Photo : BTC/CVN

Un souffle nouveau pour séduire les visiteurs

Outre les festivals traditionnels, de nombreux festivals modernes et carnavals ont émergé ces dernières années, insufflant un vent de renouveau qui contribue efficacement à l’attractivité touristique. Plusieurs d’entre eux sont devenus de véritables produits touristiques emblématiques, générant des revenus importants, à l’image du Festival de Huê, du Festival international de feux d’artifice de Da Nang, du Festival des fleurs de Dà Lat, ou encore du Carnaval de Ha Long.

Depuis le début de l’année, plusieurs localités ont organisé des festivals d’envergure, marqués par des idées novatrices et originales. Pour lancer la saison estivale, plusieurs événements ont attiré les foules, notamment le Carnaval de Ha Long, sous le thème "Connexion des patrimoines - Éclat pionnier", qui a proposé une grande variété d’activités festives captivantes. Grâce à cet événement, la province de Quang Ninh a accueilli plus de 20.000 visiteurs, contribuant à un chiffre d’affaires touristique de 1.829 milliards de dôngs pendant les congés du 30 avril et du 1er mai, soit une hausse de 156% par rapport à la même période en 2024.

Infographie : VNA/CVN

De même, le Festival des flamboyants rouges de Hai Phong, organisé cette année à grande échelle pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération de la ville, a attiré environ 11.800 visiteurs. Le lancement de la ligne ferroviaire de luxe "Hoa phượng đỏ" (Flamboyant rouge) a constitué un point d’orgue, entraînant une augmentation significative de la fréquentation touristique. Par ailleurs, la ville de Huê, hôte de la cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2025 couplée au Festival de Huê 2025, s’est affirmée comme une destination de choix. À ce jour, Huê a accueilli plus de 2 millions de visiteurs, soit une augmentation de près de 63%, dont environ 900.000 touristes internationaux. Les recettes touristiques du premier trimestre 2025 ont atteint 2.600 milliards de dôngs.

S’inscrivant également dans cette dynamique, la province de Ninh Bình a planifié une série de festivals culturels et touristiques tout au long de l’année, tels que le Festival de Tràng An (mars), le Festival de Hoa Lu (avril) et le Festival "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" (Les teintes dorées de Tam Côc - Tràng An), organisé les 23 et 24 mai. De son côté, la ville de Da Nang prévoit la tenue du Festival "Tận hưởng Dà Nang 2025" (Savourer Dà Nang 2025) en juin.

À Hanoï, les festivals culturels et touristiques prévus pour 2025 sont prêts à être lancés. Après le Festival des cadeaux touristiques et le Festival gastronomique d’avril, la capitale a prévu une série d’événements attrayants, notamment le Festival du tourisme de Hanoï (du 30 mai au 1er juin), le Festival d’automne de Hanoï 2025, ou encore le Festival de l’áo dài touristique de Hanoï (à partir de septembre).

Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, ces festivals ne se contentent pas d’offrir un espace de création pour les artisans et villages de métier, mais font aussi de la capitale une destination touristique incontournable, incitant les visiteurs à prolonger leur séjour.

Photo : VNA/CVN

Mobiliser la participation de la communauté créative

Il est indéniable que les nouveaux festivals exercent un fort pouvoir d’attraction, devenant un véritable moteur pour l’industrie touristique. Beaucoup se distinguent par leur créativité et leur renouvellement constant, avec des investissements importants pour enrichir l’expérience des visiteurs. Cependant, selon plusieurs experts, certains événements restent encore trop formatés et perdent progressivement leur attrait.

Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme en Asie, estime que l’organisation de festivals modernes est essentielle pour attirer les touristes. Cette stratégie est appliquée dans de nombreux pays, à travers des événements comme le Festival des tulipes aux Pays-Bas, le Festival des lumières en France ou le Festival des cerisiers en fleurs au Japon. Au Vietnam, certains festivals sont devenus des produits touristiques uniques capables de séduire les visiteurs. Cependant, Pham Hai Quynh souligne que beaucoup n’attirent que le jour de l’ouverture, les jours suivants étant souvent désertés. Certains festivals proposent certes des espaces créatifs, mais manquent de singularité et ne parviennent pas à forger une véritable identité.

Pour que les festivals modernes jouent pleinement leur rôle dans le développement touristique et deviennent un levier de l’industrie culturelle, Phùng Quang Thang, vice-président exécutif de la Section vietnamienne des voyagistes, insiste sur l’importance pour les localités de mettre en valeur leur identité culturelle et d’éviter la redondance des idées.

"Les nouveaux festivals doivent mobiliser la participation de la communauté créative, notamment des jeunes, porteurs d’idées audacieuses et innovantes, afin de capter l’attention du public de la nouvelle génération. Par ailleurs, il serait judicieux de développer davantage de festivals de musique réunissant des artistes populaires, ou encore des festivals gastronomiques mettant en lumière les spécialités locales", a-t-il suggéré.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

De son côté, le metteur en scène Lê Quy Duong, président de la Commission des festivals et de la coopération théâtrale internationale de l’Institut international du théâtre (ITI/UNESCO), souligne que les festivals doivent accorder une priorité à la préservation et à la valorisation du patrimoine. "Chaque événement doit être planifié avec soin, en menant des recherches approfondies sur la culture, l’histoire et le patrimoine afin de faire ressortir l’identité spécifique de chaque région", a-t-il affirmé.

Le développement du tourisme de festival constitue aujourd’hui une voie porteuse d’opportunités pour de nombreux pays, y compris le Vietnam, dans la perspective d’améliorer leur compétitivité et de favoriser une croissance durable. Le Vietnam considère d’ailleurs le tourisme culturel comme un axe prioritaire de sa Stratégie de développement des produits touristiques à l’horizon 2025, avec une vision jusqu’en 2030. Exploité de manière pertinente, le tourisme de festival pourrait ainsi donner un nouvel élan à l’industrie touristique vietnamienne.

Une stratégie de communication bien pensée s’impose

Le développement du tourisme de festival est une tendance mondiale, et le Vietnam ne fait pas exception. Qu’ils soient traditionnels ou modernes, les festivals attirent particulièrement les touristes étrangers désireux de découvrir la culture, le patrimoine et les grands événements locaux. Les festivals modernes se distinguent par leur créativité, leur caractère novateur et spectaculaire, renouvelé et soigneusement élaboré chaque année. Lorsqu’ils sont organisés régulièrement, ces événements peuvent devenir des produits touristiques phares, porteurs de l’identité d’une localité, comme le Carnaval de Hạ Long, le Festival de Huê, le Festival des fleurs de Dà Lat ou encore le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang.

D'après Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, pour que ces festivals atteignent pleinement leur potentiel, il est essentiel que les localités mettent en place des campagnes de communication adaptées et bien structurées. La promotion de ces événements doit commencer plusieurs mois à l’avance, afin que les agences de voyages, établissements d’hébergement et autres acteurs du secteur puissent anticiper les flux touristiques, promouvoir activement les festivals et concevoir des produits touristiques adaptés.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Valoriser l’originalité et l’identité propre à chaque localité

Depuis plusieurs années, les localités organisent des festivals pour attirer les touristes. Beaucoup ont gagné en envergure, atteignant une dimension internationale et devenant des rendez-vous culturels et touristiques annuels incontournables. Si cette organisation est nécessaire, il est essentiel que les localités veillent à leur efficacité, en évitant le plagiat ou la répétition d’activités similaires entre régions. Il faut mener des études approfondies sur les tendances et attentes des voyageurs afin de développer un tourisme de festival en adéquation avec les ressources locales.

Le metteur en scène Hoàng Công Cuong indique chaque localité possède sa propre identité, fruit de son histoire, de son développement et de son patrimoine culturel spécifique. Ainsi, lors de l’organisation d’un festival, il est crucial que la localité construise et raconte son propre récit aux visiteurs. L’identité locale repose sur la culture et les traditions. Pour se démarquer, les festivals - traditionnels ou contemporains - doivent impérativement être conçus à partir des valeurs culturelles, matérielles ou immatérielles.

Photos : VNA/CVN

Assurer la qualité des infrastructures et des services

Le développement de nouveaux festivals est de plus en plus reconnu comme un levier puissant pour attirer les touristes et stimuler l’économie locale. Alors que des changements administratifs sont en cours, les provinces et municipalités ont une occasion unique de planifier et d’organiser des événements culturels et des festivals novateurs et adaptés à leurs spécificités. Une telle approche permettra de promouvoir efficacement leur culture, d’accroître la valeur de leurs destinations et de générer des retombées économiques significatives.

Selon Duong Vân Nguyên, directrice de l’agence de voyages Peony Edu Travel, pour un tourisme réellement efficace, il est essentiel que les localités renforcent leur coopération. En travaillant ensemble, elles peuvent construire de nouveaux itinéraires et circuits touristiques intégrés. Il est également crucial d’envisager des festivals à l’échelle interrégionale, élargissant ainsi les espaces d’expression culturelle et créative. Cette collaboration offrira aux visiteurs des expériences plus originales et enrichissantes, les incitant à prolonger leur séjour.

Enfin, pour que les festivals contribuent pleinement au développement touristique et participent à la dynamique de l’industrie culturelle, les territoires doivent impérativement évaluer leur capacité d’accueil. Cela implique d’anticiper les besoins en infrastructures, équipements et services. Une planification rigoureuse garantira aux visiteurs des séjours prolongés, favorisant la consommation touristique et une expérience immersive réussie.

VNA/CVN