PVEP promeut son image et travaille avec des entreprises canadiennes et américaines

Récemment, une délégation de la Société d'exploration et de production pétrolière (PVEP) ainsi que des représentants du Comité de gestion des capitaux de l'État des entreprises ont réalisé un voyage de travail au Canada et aux États-Unis.

Le groupe de travail du PVEP était dirigé par le membre du conseil d'administration du PVEP, Trinh Viêt Thang.

Dans la ville d'Ottawa, au Canada, la délégation a travaillé avec Mme Sarah Wilsaw, vice-ministre du Commerce international du Canada et M. Todd Winterhalt, vice-président de l'Agence canadienne de développement des exportations.

Les parties y ont discuté de questions préoccupantes concernant des entreprises de ces deux pays, sans oublier d’échanger des questions concernant la main-d’œuvre, l'agriculture propre, l'énergie éolienne, le commerce, etc.

Selon des statistiques présentées durant cette rencontre, ce chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a atteint environ 10,5 milliards d’USD en 2023 et le Vietnam est considéré comme le pays au premier rang en Asie du Sud-Est s’agissant des activités commerciales avec le Canada.

À Toronto (Canada), le Comité pour la gestion du capital d'État dans les entreprises, le Bureau commercial du Vietnam au Canada et l'Agence canadienne de développement des exportations ont organisé un programme de discussion entre les entreprises vietnamiennes et canadiennes, ainsi que la recherche d'opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, de la production, de l'énergie et de la finance.

Pour sa part, PVEP a présenté un aperçu des activités de la Société, ses orientations dans le domaine de l'énergie, y compris les nouvelles énergies, et de la stratégie de captage et de stockage du carbone (CSC) dans le cadre du processus Net Zero au Vietnam d'ici 2050.

La délégation a assisté à la conférence sur le thème "Commerce et investissement États-Unis - Vietnam", ainsi qu'à la discussion avec le Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN. Les séminaires ont attiré une cinquantaine d’entreprises des États-Unis et d'autres pays.

L'atelier a enregistré de nombreuses idées précieuses liées à l'énergie, à la finance, à la production agricole et à la formation des ressources humaines pour les entreprises vietnamiennes et américaines. De nombreuses entreprises américaines ont prévu de venir au Vietnam dès que possible pour réaliser des investissements grâce à ce séminaire.

Dans la séance de travail avec son partenaire Baker Hughes, ses représentants ont présenté la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC), partagé leurs expériences et la base juridique pour le déploiement du CSC dans un certain nombre de pays.

Actuellement, Baker Hughes a recherché et testé avec succès la technologie de récupération et d'injection de CO 2 dans le réservoir, utilisant le CO 2 comme agent pour améliorer le coefficient de récupération du pétrole et du gaz et a mis en œuvre avec succès de nombreux projets dans des champs pétroliers et gaziers du monde entier, tels que les États-Unis, le Canada, l'Angola et les pays du Moyen-Orient...

