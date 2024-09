Flux d’investissements chinois dans la haute technologie

À ce jour, de nombreux projets, d’une valeur de plusieurs milliards d’USD, ont été déployés au Vietnam par des entreprises chinoises telles que Goertek, BYD, Radian, Brotex, Wingtech, Deli et Trina Solar. Le plus récent est un projet de production de véhicules électriques Omoda et Jaecoo, d’un capital de plus de 800 millions d’USD, fruit du partenariat entre la société chinoise Chery et le groupe vietnamien Geleximco.

En juillet dernier, une délégation du groupe chinois Sunwoda s’est rendue dans la province septentrionale de Bac Giang pour y évaluer des opportunités d’investissement. Le groupe envisage en effet de construire une usine de composants électroniques, notamment des batteries de téléphones et d’ordinateurs, avec un investissement de 300 millions d’USD.

Ce projet pourrait être mis en œuvre dans un avenir proche, car Sunwoda a signé un accord de principe avec la société immobilière Capella pour investir dans le parc industriel de Yên Lu.

Opportunités à saisir

Sunwoda n’est pas la seule entreprise chinoise à rechercher des opportunités d’investissement au Vietnam. Mi-août, une délégation d’entreprises chinoises s’est rendue dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) pour discuter de projets qu’elle souhaite y développer. Début août, lors d’une mission de promotion de l’investissement en Chine, les dirigeants de Hai Phong ont attribué des certificats d’investissement à une série de projets, pour un capital total de près de 200 millions d’USD.

En début d’année 2024, le groupe Victory Giant Technology a décidé d’investir dans un projet de recherche, de développement, de production et de vente de circuits imprimés de haute précision, d’un fonds de plus de 800 millions d’USD à Bac Ninh (Nord). Le groupe Runergy poursuit ses efforts avec un projet de 440 millions d’USD, spécialisé dans la fabrication de semi-conducteurs à Nghê An (Centre). Si tout se passe bien, il prévoit de porter son investissement total au Vietnam à 1,4 milliard d’USD.

Un grand investisseur

Récemment, le groupe technologique BOE, dont le siège social est à Pékin, a investi dans une usine de terminaux intelligents dans le parc industriel de Phu My 3, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), avec un capital de 277,5 millions d’USD. Cette usine, spécialisée dans l’assemblage et la fabrication d’écrans d’ordinateurs, de téléviseurs et de circuits imprimés, devrait entrer en service en 2026. En 2019, BOE avait ouvert une usine dans la province de Dông Nai (Sud).

La Chine est devenue ces cinq dernières années l’un des cinq plus grands investisseurs étrangers au Vietnam. Les données de l’Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement montrent qu’au cours des sept premiers mois de cette année, Singapour était le premier investisseur, avec près de 6,52 milliards d’USD, soit 36,2% du total, ce qui représente une augmentation de plus de 79,1% en un an. Viennent ensuite Hongkong (Chine), le Japon et la Chine. Cependant, la Chine est arrivée en tête en termes de nouveaux projets d’investissement, représentant près de 30% du total.

Les statistiques du ministère du Plan et de l’Investissement montrent qu’en 2023, les entreprises chinoises se sont engagées à investir 4,5 milliards d’USD au Vietnam, soit une augmentation de près de 80% en rythme annuel. Au cours des sept premiers mois de cette année, ce chiffre s’est élevé à près de 1,65 milliard d’USD. En termes de montant, la Chine se classe au quatrième rang parmi les pays et territoires ayant le plus investi au Vietnam. En termes de nombre de projets, elle arrive en tête, représentant 29,7% du total.

“Les investissements chinois au Vietnam augmentent fortement, avec l’apparition de nombreuses grandes sociétés dans les domaines de la technologie, de l’électricité-électronique, des industries manufacturières, des infrastructures et des énergies renouvelables”, a constaté le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, lors d’une rencontre avec des entreprises chinoises en mai dernier.

Le Vietnam invite les investisseurs trop serré chinois à investir dans les domaines de la haute technologie, des énergies renouvelables, des industries de sous-traitance, des composants électroniques, des voitures et batteries électriques, des infrastructures essentielles, de la finance verte, des villes intelligentes et des parcs éco-industriels. Il s’agit d’industries et de domaines dans lesquels la Chine a de l’expérience et des atouts, et où le Vietnam a un grand besoin et un potentiel de développement, selon le ministre Nguyên Chi Dung.

Pour Nguyên Mai, président de l’Association des investisseurs étrangers, les investissements chinois se sont renforcés ces derniers temps en raison des conditions favorables que le Vietnam offre : proximité géographique, faibles coûts de main-d’œuvre et du foncier, ainsi qu’incitations fiscales.

