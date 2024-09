Bientôt l’exposition internationale de l’agriculture du Vietnam 2024 à Cân Tho

L’exposition internationale de l’agriculture du Vietnam 2024 se tiendra du 1 er au 5 novembre au Centre de promotion de l’investissement, du commerce et des foires et expositions de Cân Tho, dans l’arrondissement de Ninh Kiêu, ville de Cân Tho.

L’événement, organisé par le Comité populaire de la ville de Cân Tho, vise à promouvoir, faire connaître et présenter l'image du pays, de sa population et du potentiel de développement de la ville de Cân Tho auprès des provinces du delta du Mékong, des associations professionnelles, des importateurs et des investisseurs nationaux et étrangers. Il permettra de renforcer les relations commerciales, de coopérer pour le développement d'une agriculture de haute technologie et de trouver des opportunités d’exportation des principaux produits agricoles du Vietnam.

L’événement prévoit d’accueillir 250 stands d’exposition d’une centaine d’entreprises nationales et internationales. En dehors des activités de promotion commerciale, sont inscrits au programme des conférences, séminaires et formations sur des sujets liés à la production et à la consommation de produits agricoles dans la région du delta du Mékong et aux connexions de développement agricole du Vietnam.

Des programmes d'activités de promotion commerciale, reliant l'offre et la demande, et un programme visant à connecter les fabricants et les distributeurs sont également prévus. À cette occasion, le comité d’organisation invitera les délégations des associations d'agriculteurs des provinces du delta du Mékong à visiter et à se renseigner sur les activités et les nouveaux produits des entreprises participant au salon.

Les agriculteurs pourront mettre à jour des connaissances dans le domaine de l'agriculture, présentées par des agronomes au sujet de processus de culture, de récolte et de conservation après récolte mais également accéder à des solutions scientifiques, technologiques et innovantes pour la bonne pratique agricole dans la région du delta du Mékong.

Texte et photo : Truong Giang/CVN