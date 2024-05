Petrovietnam renforce les solutions pour créer des crédits carbones

Le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam - PVN) et ses membres ont mis en œuvre une série de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et se convertir à l'énergie verte. Cela fait partie des efforts visant à protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique.

Photo : PVN/CVN

Les émissions des activités de production de PVN représentent une petite proportion des émissions totales du secteur de l'énergie, grâce à l'utilisation d'équipements et de systèmes technologiques de production modernes.

Selon les données de 2020, ces émissions ne représentent qu'environ 7% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur énergétique (19,5 sur 273 millions de tonnes d'équivalent CO 2 ).

PVN met à jour son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux nouveaux engagements du Vietnam.

D'ici 2025, le groupe devrait réduire ses émissions de 15,55 millions de tonnes de CO 2 . Au cours de la période 2031-50, PVN prévoit de déployer des solutions pour des centrales électriques à charbon "vertes" et le développement du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CSC/CCUS).

Il continuera également à poursuivre des projets générateurs d’énergie propre comme l’hydrogène et l’ammoniac vert, dans le but de participer aux marchés régionaux et mondiaux. De plus, PVN travaillera à la transition vers des carburants propres pour le transport maritime.

Des solutions appropriées

Photo : PVN/CVN

De nombreux membres de PVN mettent activement en œuvre une transformation verte.

En tant qu'entreprise utilisant une grande quantité de carburant et émettant ainsi une quantité proportionnelle de gaz à effet de serre, la Compagnie générale d'électricité et de pétrole du Vietnam (PV Power) vise à mettre en œuvre 12 solutions pour réduire ces émissions. Dans les centrales électriques, la réduction devrait être de de 160.884 tonnes d’équivalent CO 2 d’ici 2025 et de 72.150 tonnes d’ici 2030.

La Compagnie générale du gaz du Vietnam (PV GAS) a également élaboré et mis en œuvre une feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations de production. L'objectif principal comprend la recherche et l'application de solutions pour réduire et optimiser la consommation d'énergie et de carburant, le développement de projets d'importation de GNL via des "hubs d'importation" connectés aux centrales électriques à gaz et la distribution de GNL sur les marchés existants et nouveaux, en remplacement de carburants à plus fortes émissions tels que le charbon et le pétrole.

La Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière PVN (PVEP) vise à réduire ses émissions nettes de 20% d'ici 2030, de 50% d'ici 2040 et à atteindre l’objectif de zéro émission net d'ici 2050. Le plan à long terme de la PVEP est le captage et le stockage à long terme du carbone (CSC).

Le CSC est considéré comme l'une des mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises pétrolières et gazières.

Photo : PVN/CVN

Au total, 34 champs de pétrole et de gaz au large du Vietnam ont été évalués pour leur potentiel de stockage de CO 2 . Doté d'un potentiel financier important et stable, PVN est pleinement capable d'investir dans des projets très efficaces de CSC à grande échelle.

C'est également une opportunité pour PVN de prendre une nouvelle direction commerciale, en créant des crédits carbone à partir de la récupération et du stockage du CO 2 dans les champs de pétrole et de gaz offshore, en émergeant dans le déploiement du CSC et en générant des bénéfices de ventes de crédits carbone ou en participant aux marchés du carbone.

Outre l’adoption de solutions technologiques, la plantation d’arbres est la deuxième solution principale pour aider les entreprises à accumuler des crédits carbone à convertir en taux d’émission.

Le président de PVN, Lê Manh Hùng, a déclaré : "Pour les entreprises, la plantation d'arbres et le reboisement ne sont pas seulement une responsabilité sociale mais sont également des avantages lorsqu'ils sont reconnus et apportent des crédits carbone pour compenser les émissions".

En 2022, le groupe a lancé une campagne pour que tout son personnel et ses travailleurs plantent trois millions d'arbres sur les sites pétroliers et les localités ayant des activités pétrolières et gazières au cours de la période 2022-2025. Ces des deux dernières années, 615.135 arbres ont déjà été plantés et sont entretenus.

En avril, PVEP et la Compagnie générale des engrais et des produits chimiques de PVN (PVFCCo) ont signé un protocole d'accord avec l'Académie vietnamienne des sciences forestières et le Service de l'agriculture et du développement rural de Cà Mau pour y planter 40 ha de nouvelle forêt et 250.000 arbres.

Thanh Lâm/CVN