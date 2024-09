Le Vietnam transforme ses postes-frontières en zones économiques clés

Construire des infrastructures, attirer des investissements et exploiter des plateformes numériques sont les objectifs des provinces du Nord pour transformer les postes-frontières locaux en zones économiques clés tout en assurant la sécurité et la défense des frontières.

La province de Quang Ninh, qui abrite trois zones économiques frontalières de Móng Cái, Hoành Mô - Dông Van et Bac Phong Sinh, a mis en œuvre une stratégie de percée pour développer des infrastructures de transport modernes, facilitant ainsi les échanges commerciaux et le développement économique dans ces zones.

L’autoroute Vân Dôn - Móng Cái a été mise en service il y a deux ans, formant un réseau qui relie Lào Cai, Hanoï, Hai Phong, Vân Dôn et Móng Cái, et relie les postes-frontières internationaux de Lào Cai et Móng Cái aux postes-frontières chinois de Hekou et Dongxing.

Plus de 150 projets



Entre-temps, la zone économique frontalière de la province de Lang Son a attiré 154 projets nationaux et étrangers d’une valeur de plus de 738 millions d'USD depuis 2016, dont la plupart concernent le développement des infrastructures, répondant à la demande des échanges commerciaux dans les zones frontalières.

Dans la province de Cao Bang, près de 300 milliards de dôngs du budget de l’État ont été injectés dans ses postes frontières pour la construction d’infrastructures essentielles au cours de la période 2021-2023, aidant la localité à attirer 54 projets nationaux et étrangers.

Des capitaux publics ayant également été prévus pour le développement des zones économiques frontalières des provinces de Hà Giang et Lai Châu, ces dernières ont connu des activités commerciales vigoureuses et une meilleure collecte du budget de l’État.

Cependant, plusieurs localités sont confrontées à des défis dans le développement de l’économie à leurs postes frontières, notamment une mauvaise connectivité des transports entre la province de Hà Giang et les pôles économiques, et des procédures d’import-export dans la province de Cao Bang.

Plus tôt, le Premier ministre a accepté de sélectionner huit zones économiques frontalières clés pour recevoir le budget de l’État pour le développement au cours de la période 2021-2025. Il s’agit des zones économiques frontalières de Mong Cai, Dong Dang - Lang Son, Lao Cai et Cao Bang, dans les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Lào Cai et Cao Bang.

La zone économique internationale frontalière de Câu Treo, dans la province de Hà Tinh, la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao, dans la province de Quang Tri, la zone économique frontalière de Môc Bài, dans la province de Tây Ninh, et la zone économique frontalière de la province de An Giang sont également sur le point d’être développées.

VNA/CVN