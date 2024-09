Le delta du Mékong s’engage dans la production agricole à zéro émission nette

Photo : VNA/CVN

En fait, ces dernières années, le Vietnam a subi les graves impacts du changement climatique plus que de nombreux autres pays à l’échelle mondiale et se classe parmi les cinq nations les plus vulnérables au changement climatique. Le secteur agricole, fortement dépendant du climat et des conditions naturelles, joue ainsi un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique et des impacts environnementaux grâce à une production et une croissance vertes. Le développement d’un secteur agricole propre est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et minimiser les impacts sur l’environnement.

Protection de l’environnement

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a déclaré que pour maintenir la stabilité et l’équilibre écologiques et pour atténuer les impacts environnementaux et humains du changement climatique, les nations doivent être responsables de la protection de l’environnement.

En particulier, l’agriculture est le secteur le plus fortement touché par le changement climatique. Il est donc crucial pour le secteur agricole vietnamien de réévaluer la valeur de ses produits.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les clients et consommateurs nationaux et internationaux n’achètent pas seulement des produits, mais aussi les valeurs associées à ces produits. Par conséquent, la tendance mondiale vers le verdissement est irréversible, a-t-il souligné.

Suite à cette tendance, la province de Hâu Giang dans le delta du Mékong a identifié le développement d’une agriculture écologique et propre à travers des chaînes de valeur. Ngô Minh Long, directeur du département provincial de l’agriculture et du développement rural, a déclaré que de nombreux agriculteurs locaux passent d’un état d’esprit de production purement agricole, principalement axé sur la riziculture, à un modèle économique agricole diversifié qui répond aux demandes du marché.

Nouveaux modèles

Ils passent d’un développement basé sur la quantité à un développement basé sur la qualité en utilisant de nouveaux modèles tels que l’alternance de l’élevage de crevettes et de la riziculture pour créer une variété de produits agricoles écologiques, a déclaré Long.

De même, dans la province de Cà Mau, la production agricole propre suivant le modèle crevette-riz a donné des résultats positifs. Le mois dernier, la zone de culture de crevettes et de riz du district de Thoi Binh a reçu la certification Best Aquaculture Practices (BAP) de la Global Aquaculture Alliance (GAA), marquant la première remise à un établissement d’élevage aquatique au Vietnam.

Le vice-président du comité populaire du district, Nguyên Hoàng Bao, a déclaré que Thoi Binh dispose d’un fort potentiel pour les modèles de culture de crevettes et de riz. La BAP aidera la localité à assurer une élevage durable pour les installations à petite échelle, minimisant ainsi les impacts négatifs sur l’environnement, garantissant des avantages sociaux et contribuant à changer les habitudes de production et l’état d’esprit des agriculteurs et des entreprises.

En obtenant la certification BAP, les crevettes de Cà Mau en particulier et les crevettes vietnamiennes en général bénéficieront d’une porte plus large vers les pays les plus exigeants du monde, a déclaré le représentant, expliquant que la GAA compte actuellement plus de 1.100 membres dans 70 pays et est devenue l’organisation la plus importante représentant l’industrie mondiale des fruits de mer.

VNA/CVN