Aquaculture Vietnam 2024 : vers la réduction de CO 2 et une croissance durable

L’exposition internationale de l’aquaculture du Vietnam 2024 (Aquaculture Vietnam 2024) se tiendra du 9 au 11 octobre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud. L’événement prévoit d’accueillir une centaine d’exposants en provenance de plus de 20 pays et territoires.

L’Aquaculture Vietnam 2024, organisé par le groupe Informa Markets, en coopération avec l’Association de l’aquaculture du Vietnam (VINAFIS) et le Centre international pour la durabilité de l’aquaculture et de la pêche (ICAFIS), permettra au public d’accéder à toutes les chaînes de valeur de l’aquaculture, allant de l’élevage et la pêche à la transformation de produits aquatiques du Vietnam et des pays participants.

Lors d’un point presse le 10 septembre à Hô Chi Minh-Ville, annonçant l’organisation de l’événement, Nguyên Viêt Thang, président de VINAFIS a déclaré qu’au cours des huit premiers mois de 2024, "l’aquaculture du Vietnam avait le vent en poupe et se développait conformément aux orientations et objectifs stratégiques du gouvernement". En date d’août 2024, le volume des produits aquatiques d’élevage et des exploitations de la pêche est estimé à plus de 5,5 millions de tonnes et la valeur des exportations de produits aquatiques du Vietnam, à plus de 6,2 milliards d’USD.

Avec un tel rythme de croissance des exportations et du développement de l'aquaculture, le Vietnam devrait dépasser l'objectif fixé pour le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques en 2024.

Forum de la biosécurité

Selon le comité d’organisation, l’événement rassemblera des leaders et des experts de l'industrie des produits aquatiques de nombreux pays et régions, devenant ainsi un moment fort pour la promotion de collaborations, d’innovations et de développement de l'industrie aquatique. En outre, l’Aquaculture Vietnam 2024 apportera des solutions pour promouvoir une industrie de la pêche et de l'aquaculture innovantes, en vue d’un développement durable face au défi du changement climatique, en particulier dans le contexte de l'évolution mondiale vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du salon, 6e édition du genre, une conférence internationale sur l'aquaculture est prévue, ayant pour thème "Réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer une économie verte en aquaculture" et composée de cinq sessions thématiques

Le point culminant de cette exposition est le Forum de la biosécurité, axé sur les orientations, les méthodes et les moyens de déployer la biosécurité - une valeur fondamentale du développement durable de l'aquaculture et de l'élevage.

Il s'agit non seulement d'une opportunité pour les entreprises et les ménages aquacoles d'échanger et d'apprendre les uns des autres, mais aussi d'une opportunité pour les entreprises de se rapprocher de leurs clients cibles, de promouvoir et d'accroître la reconnaissance de leur marque.

Texte et photos : Truong Giang/CVN