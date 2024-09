De nouveaux marchés aident les exportations de fruits à atteindre des revenus record

>> Les exportations de fruits et légumes devraient atteindre un record en 2024

Photo : VNA/CVN

Cette année en effet, le secteur fruitier vietnamien a reçu un flot de bonnes nouvelles, car de nombreux produits se sont ouverts les portes de nouveaux marchés. Par exemple les pomelos en République de Corée, les noix de coco fraîches et les durians surgelés en Chine.

Cela a permis de diversifier les marchés et les produits d'exportation, générant ainsi une plus grande valeur ajoutée pour les fruits vietnamiens. L'industrie devrait se développer encore plus cette année si le Vietnam profite au mieux des opportunités.

Le durian - le "roi des fruits", est le plus grand contributeur aux revenus, atteignant environ 1,7 milliard d'USD au cours des sept premiers mois de cette année, soit 41% du total. Le durian congelé devrait rapporter 400 à 500 millions d'USD cette année, et le produit devrait rejoindre le club des "plus d'un milliard d'USD" d'ici 2025.

Établir des normes nationales

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên, l'exportation officielle de durian surgelé apportera un avantage significatif, aidant le secteur à diversifier ses produits et à atteindre des valeurs plus élevées.

Doan Thu Giang, présidente du conseil d'administration de Vinh Khang JSC, a déclaré qu'outre le durian frais, l'entreprise est désormais prête à exporter également des produits surgelés.

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des producteurs de fruits et légumes, l'exportation de durian surgelé contribuera à équilibrer la production, à stabiliser les prix et à augmenter les revenus des agriculteurs et des entreprises.

En 2023, la Chine a importé pour près de 6,7 milliards d'USD de durian frais et pour plus d'un milliard d'USD de durian surgelé, offrant aux entreprises et coopératives vietnamiennes une opportunité d'investir dans les infrastructures et technologies de congélation et de transformation.

Dang Phuc Nguyên a déclaré que les autorités doivent rapidement établir des normes nationales définissant clairement les critères d'exportation de durian frais et surgelé, servant de base à un contrôle de qualité précis et objectif.

VNA/CVN